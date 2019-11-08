Está calor, aí? Vitória recebe arena de gelo com 15ºC negativos e neve

Alaska Neve: arena de gelo com neve vai chegar ao Shopping Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @alaskaneve.brasil

A partir do dia 11 de dezembro, os capixabas que quiserem ter uma experiência gelada vão poder desfrutar de 100 metros quadrados de uma arena de gelo com neve (quase) de verdade que será montada no Shopping Vitória . O local, chamado de Alaska Neve, é mantido a 15 graus abaixo de zero e possui escorregadores além de outras estruturas para crianças e adultos brincarem.

Os preços de entrada, na internet, partem de R$ 19,90 via plataforma Sympla e, na bilheteria do local, o ingresso é a partir de R$ 20 (meia-entrada). Alaska Neve funcionará das 14h às 21h, de segunda a sexta, e das 10h às 22h, aos sábados. Em domingos e feriados, o período é das 12h às 21h.

Esses valores incluem locação de luvas e jaqueta térmica individuais. Botas também estão disponíveis no local, mas para uso delas é cobrada taxa extra de R$ 10 por pessoa. Não é possível entrar no Alaska Neve sem calçado.

Crédito: Reprodução/Instagram @alaskaneve.brasil

Vale ressaltar que mesmo comprado antecipadamente, o ingresso é válido por ordem de chegada do visitante ao local e cada valor de entrada equivale a uma sessão dentro do local que é de meia hora.

É permitida a entrada de crianças de qualquer idade, mas menores de quatro anos - que inclusive não pagam taxa para entrar - precisam usar casacos especiais e os pequenos que têm até 10 anos precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis.

Depois que estivar dentro da estrutura congelante, o visitante pode usar aparelhos eletrônicos à vontade, mas um fotógrafo profissional também fica à disposição para fazer cliques que podem ser adquiridos na hora. Só não é permitida a entrada de animais.

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