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15ºC abaixo de zero!

Está calor, aí? Vitória recebe arena de gelo com 15ºC negativos e neve

Alaska Neve, como é chamado o espaço que será montado no Shopping Vitória, abre oficialmente no dia 11 de dezembro com entradas a partir de R$ 19,90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 13:17

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 13:17

Alaska Neve: arena de gelo com neve vai chegar ao Shopping Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @alaskaneve.brasil
A partir do dia 11 de dezembro, os capixabas que quiserem ter uma experiência gelada vão poder desfrutar de 100 metros quadrados de uma arena de gelo com neve (quase) de verdade que será montada no Shopping Vitória. O local, chamado de Alaska Neve, é mantido a 15 graus abaixo de zero e possui escorregadores além de outras estruturas para crianças e adultos brincarem.
> Previsão de sol e calor para o fim de semana no Espírito Santo
Os preços de entrada, na internet, partem de R$ 19,90 via plataforma Sympla e, na bilheteria do local, o ingresso é a partir de R$ 20 (meia-entrada). Alaska Neve funcionará das 14h às 21h, de segunda a sexta, e das 10h às 22h, aos sábados. Em domingos e feriados, o período é das 12h às 21h.
Ver essa foto no Instagram

Seus filhos sempre falam sobre conhecer a neve? Você já pensou em como fazer para realizar esse sonho??? Então vocês vão amar o Alaska Neve??? . Já se imaginou fazendo anjinho na neve ? e guerrinha de neve ? com toda a sua família? E que tal fazer tudo isso sem sair da sua cidade? . ESTAMOS CHEGANDO EM VITÓRIA! ?? A partir do dia 11 de dezembro estaremos no Shopping Vitória! . . DISPONIBILIZAMOS POUCOS INGRESSOS PARA CADA DIA! Garanta os seus no site www.sympla.com.br/alaskaneve para se divertirem com a gente! . ????Você pode encontrar ingressos por apenas R$19,90 por pessoa em nosso site! ?? Não é melhor que gastar R$2.000 por pessoa para ir ao exterior realizar este sonho? ???? . Não acha que deve ser fantástico ver e sentir algo que nunca sentiu nem viviu com seus filhos?. . E ainda tirar fotos ? maravilhosas de vocês se divertindo na neve, a 15 graus abaixo de zero? . Compre agora no site www.sympla.com.br/alaskaneve ???? e venha viver a magia da neve! . ----------------------- Venham conferir o que é o Alaska! ? ? ? Somos um parque temático de neve, sendo neve de verdade e não artificial . E o que está incluso no ingresso? ? ? ? - Empréstimo de casaco térmico - Empréstimo de luvas térmicas - 30 minutos no Alaska Neve - Muita diversão! . O horário de funcionamento do evento é: de segunda a sexta das 14:00 às 22:00 sábado das 10:00 às 22:00 domingo e feriados das 12:00 às 21:00 Férias escolares: de segunda a sábado das 12:00 às 22:00 domingo e feriados das 12:00 às 21:00 A última sessão sempre inicia 30 minutos antes do horário de fechamento. ----------------------- . *EVENTO DE CURTA TEMPORADA! FICAREMOS POR POUCAS SEMANAS! . * Crianças menores de 4 anos não pagam. . * Crianças menores de 10 anos precisam entrar com um adulto responsável (também pagante). . Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco pelo Direct, Facebook (@alaskaneve.brasil) ou por WhatsApp no número: (11) 94446-2962

Uma publicação compartilhada por Alaska Neve Brasil (@alaskaneve.brasil) em

Esses valores incluem locação de luvas e jaqueta térmica individuais. Botas também estão disponíveis no local, mas para uso delas é cobrada taxa extra de R$ 10 por pessoa. Não é possível entrar no Alaska Neve sem calçado.
  Crédito: Reprodução/Instagram @alaskaneve.brasil
Vale ressaltar que mesmo comprado antecipadamente, o ingresso é válido por ordem de chegada do visitante ao local e cada valor de entrada equivale a uma sessão dentro do local que é de meia hora.
É permitida a entrada de crianças de qualquer idade, mas menores de quatro anos - que inclusive não pagam taxa para entrar - precisam usar casacos especiais e os pequenos que têm até 10 anos precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis.

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Depois que estivar dentro da estrutura congelante, o visitante pode usar aparelhos eletrônicos à vontade, mas um fotógrafo profissional também fica à disposição para fazer cliques que podem ser adquiridos na hora. Só não é permitida a entrada de animais.

SERVIÇO

  • ALASKA NEVE NO SHOPPING VITÓRIA
  • Local: Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória)
  • Data: a partir do dia 11 de dezembro
  • Ingressos: R$ 19,90 (de segunda a quinta, via site Sympla); R$ 29,90 (de sexta a domingo e feriados, via site Sympla); R$ 20 (de segunda a quinta, meia-entrada, na bilheteria do local); R$ 40 (de segunda a quinta, inteira, na bilheteria do local); R$ 25 (de sexta a domingo e feriados, meia-entrada, na bilheteria do local); R$ 50 (de sexta a domingo e feriados, inteira, na bilheteria do local)
  • Informações: (11) 94446-2962 (apenas via WhatsApp) ou @alaskaneve.brasil (via Instagram)

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