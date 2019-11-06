Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Habanera" no ES

Ópera 'Carmen' abre o Festival de Música Erudita; veja a programação

Parte da programação do Festival de Música Erudita 2019, ópera de Bizet chega a Vitória neste fim de semana. Evento segue até o dia 30 de novembro com outros nove espetáculos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 16:14

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 16:14

A cantora lírica mezzo-soprano Luciana Bueno encarna Carmen, da ópera homônima de George Bizet, para apresentações do Festival de Música Erudita 2019, em Vitória Crédito: Fabrício Zucoloto/Festival de Música Erudita
Carmen, a protagonista transgressora da ópera homônima de George Bizet, era uma mulher livre. Cigana, ela até jogava as cartas para prever seu futuro, mas se importava mesmo em viver o presente - e isso foi o que mais chocou a família tradicional europeia quando o espetáculo estreou no Opéra-Comique de Paris, na França, em 1875.
Em quatro atos, e tendo "Habanera" - que ficou famosa na voz de grandes sopranos como Montserrat Caballé - tachada como a ária mais famosa, a narrativa musical gira em torno da história dessa personagem, que usa de seus talentos na dança e canto para enfeitiçar e seduzir vários homens.
"Foi um choque. Tanto que Bizet colocou essa mulher nessa posição exótica, de cigana, em história passando pela Espanha, em lugares exóticos... Porque a mulher da época era comedida, recatada, tudo muito discreto. Carmen provocou um alarde absurdo", diz Luciana Bueno, a mezzo-soprano que apresentará "Carmen" - a ópera - no Espírito Santo, nesta sexta-feira (8) e domingo (10), no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória.

A apresentação compõe a programação do Festival de Música Erudita 2019, que acontece de 8 a 30 de novembro. Considerado um dos maiores do gênero em todo o país, em 2019 homenageia o maestro Silvio Barbato (in memoriam) e a capixaba à Micaela Berger. 
Serão 8 concertos e duas óperas, totalizando 10 espetáculos em 22 apresentações distribuídas no Centro Cultural SESC Glória e no Palácio Sônia Cabral, ambos no Centro de Vitória.
Instrumentista, arranjadora e compositora, a trajetória de Micaela Barbara Lhotzky Berger se destaca pela importante contribuição à música. De origem luterana, nos mais de 40 anos dedicados à atividade musical, compôs dezenas de arranjos para corais e trombonistas.
  Crédito: Fabrício Zucoloto/Festival de Música Erudita

"CARMEN" DE BIZET HÁ 20 ANOS

Luciana já encarna Carmen há 20 anos, logo que iniciou sua carreira na música erudita. Tanto tempo no papel faz Luciana ter segurança a ponto de "Habanera" não ser um problema. "'Habanera', engraçado, é a (ária) menos preocupante. Na verdade, é a mais forte porque é a primeira, é quando Carmen se apresenta. Emociona muito, mas não é difícil de cantar. O maior desafio acho que é o segundo ato, que eu não saio de cena em nenhum minuto, nem para beber água", justifica.
"A ópera é teatro. E 'Carmen' tem um apelo muito grande de encenação. Você tem que contar a história. A parte atriz tem que vir muito forte. E esses anos todos me deram muito preparo nesse aspecto. Tive muitas chances de desenvolver bastante a personagem"
Luciana Bueno - Cantora lírica, mezzo-soprano que apresenta a ópera "Carmen", de Bizet, em Vitória durante o Festival de Música Erudita 2019
Em Vitória desde o último dia 21 de outubro, a mezzo-soprano está ensaiando todos os dias e no único dia que teria folga tirou umas horas para fotografar. "A experiência está sendo ótima. Todas as oportunidades que tive de cantar e encenar essa ópera me amadureceram. Maestros diferentes, diretores diferentes... Tudo isso engrandece", reitera.

PROGRAMAÇÃO: FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA 2019

  • 8 DE NOVEMBRO
  • Ópera "Carmen", de George Bizet
  • Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
  • Horário: 20h
  • Ingressos: entrada franca
  • Informações: (27) 3232-4750
  • Classificação: 16 anos

  • 10 DE NOVEMBRO
  • Ópera "Carmen", de George Bizet
  • Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
  • Horário: 18h
  • Ingressos: entrada franca
  • Informações: (27) 3232-4750
  • Classificação: 16 anos

  • 13 DE NOVEMBRO
  • Concertos Oses: Orquestra Sinfônica do ES - Abertura do Ano Beethoven - 250 Anos do Nascimento Nona Sinfonia "Coral"
  • Local: Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
  • Horário: 20h
  • Ingressos: R$ 5 (meia-entrada) - Vendas na bilheteria do local
  • Informações: (27) 3232-4750

  • 14 DE NOVEMBRO
  • Concertos Oses: Orquestra Sinfônica do ES - Abertura do Ano Beethoven - 250 Anos do Nascimento Nona Sinfonia "Coral"
  • Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
  • Horário: 20h
  • Ingressos: R$ 5 (meia-entrada) - Vendas na bilheteria do local
  • Informações: (27) 3232-4750

  • 15 DE NOVEMBRO
  • Gala Lírica
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
  • Horário: 20h
  • Ingressos: entrada franca
  • Classificação: 10 anos

  • 16 DE NOVEMBRO
  • De Amores e Versos
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
  • Horário: 18h
  • Ingressos: entrada franca
  • Classificação: 10 anos

  • 17 DE NOVEMBRO
  • T'Rio
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
  • Horário: 18h
  • Ingressos: entrada franca
  • Classificação: 10 anos

  • 21 DE NOVEMBRO
  • Concerto Social
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
  • Horário: 20h
  • Ingressos: entrada franca
  • Classificação: livre

  • 22 DE NOVEMBRO
  • Duo Locatelle-Bartoloni
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
  • Horário: 20h
  • Ingressos: entrada franca
  • Classificação: 10 anos

  • 23 DE NOVEMBRO
  • Concerto Coralístico ArcelorMittal
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
  • Horário: 20h
  • Ingressos: entrada franca
  • Classificação: 10 anos

  • 24 DE NOVEMBRO
  • Projeto de Formação Ópera-Cional
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
  • Horário: 10h
  • Ingressos: entrada franca (mediante inscrição antecipada via site)
  • Classificação: 16 anos

  • DE 25 A 29 DE NOVEMBRO
  • Projeto de Formação Ópera-Cional
  • Local: Auditório SENAC (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória) e Espaço CHIC (Serra)
  • Horário: das 9h às 18h30
  • Ingressos: entrada franca (mediante inscrição antecipada via site)
  • Classificação: 16 anos

  • 29 DE NOVEMBRO
  • Quinteto de Sopros Capixaba
  • Local: Catedral Metropolitana de Vitória (Praça, R. Dom Luís Scortegagna, s/n, Centro de Vitória)
  • Horário: 18h30
  • Ingressos: entrada franca
  • Classificação: livre

  • DE 28 A 30 DE NOVEMBRO
  • Ópera "O Barbeiro de Sevilha", de Gioachino Rossini (em português)
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
  • Horário: 14h (nos dias 28 e 29) e às 14h e às 20h (no dia 30)
  • Ingressos: entrada franca
  • Classificação: livre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados