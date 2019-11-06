Ópera 'Carmen' abre o Festival de Música Erudita; veja a programação

Carmen, a protagonista transgressora da ópera homônima de George Bizet, era uma mulher livre. Cigana, ela até jogava as cartas para prever seu futuro, mas se importava mesmo em viver o presente - e isso foi o que mais chocou a família tradicional europeia quando o espetáculo estreou no Opéra-Comique de Paris, na França, em 1875.
Em quatro atos, e tendo "Habanera" - que ficou famosa na voz de grandes sopranos como Montserrat Caballé - tachada como a ária mais famosa, a narrativa musical gira em torno da história dessa personagem, que usa de seus talentos na dança e canto para enfeitiçar e seduzir vários homens.
"Foi um choque. Tanto que Bizet colocou essa mulher nessa posição exótica, de cigana, em história passando pela Espanha, em lugares exóticos... Porque a mulher da época era comedida, recatada, tudo muito discreto. Carmen provocou um alarde absurdo", diz Luciana Bueno, a mezzo-soprano que apresentará "Carmen" - a ópera - no Espírito Santo, nesta sexta-feira (8) e domingo (10), no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória.
A apresentação compõe a programação do Festival de Música Erudita 2019, que acontece de 8 a 30 de novembro. Considerado um dos maiores do gênero em todo o país, em 2019 homenageia o maestro Silvio Barbato (in memoriam) e a capixaba à Micaela Berger.
Serão 8 concertos e duas óperas, totalizando 10 espetáculos em 22 apresentações distribuídas no Centro Cultural SESC Glória e no Palácio Sônia Cabral, ambos no Centro de Vitória.
Instrumentista, arranjadora e compositora, a trajetória de Micaela Barbara Lhotzky Berger se destaca pela importante contribuição à música. De origem luterana, nos mais de 40 anos dedicados à atividade musical, compôs dezenas de arranjos para corais e trombonistas.
"CARMEN" DE BIZET HÁ 20 ANOS
Luciana já encarna Carmen há 20 anos, logo que iniciou sua carreira na música erudita. Tanto tempo no papel faz Luciana ter segurança a ponto de "Habanera" não ser um problema. "'Habanera', engraçado, é a (ária) menos preocupante. Na verdade, é a mais forte porque é a primeira, é quando Carmen se apresenta. Emociona muito, mas não é difícil de cantar. O maior desafio acho que é o segundo ato, que eu não saio de cena em nenhum minuto, nem para beber água", justifica.
"A ópera é teatro. E 'Carmen' tem um apelo muito grande de encenação. Você tem que contar a história. A parte atriz tem que vir muito forte. E esses anos todos me deram muito preparo nesse aspecto. Tive muitas chances de desenvolver bastante a personagem"
Em Vitória desde o último dia 21 de outubro, a mezzo-soprano está ensaiando todos os dias e no único dia que teria folga tirou umas horas para fotografar. "A experiência está sendo ótima. Todas as oportunidades que tive de cantar e encenar essa ópera me amadureceram. Maestros diferentes, diretores diferentes... Tudo isso engrandece", reitera.
PROGRAMAÇÃO: FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA 2019
- 8 DE NOVEMBRO
- Ópera "Carmen", de George Bizet
- Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
- Horário: 20h
- Ingressos: entrada franca
- Informações: (27) 3232-4750
- Classificação: 16 anos
- 10 DE NOVEMBRO
- Ópera "Carmen", de George Bizet
- Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
- Horário: 18h
- Ingressos: entrada franca
- Informações: (27) 3232-4750
- Classificação: 16 anos
- 13 DE NOVEMBRO
- Concertos Oses: Orquestra Sinfônica do ES - Abertura do Ano Beethoven - 250 Anos do Nascimento Nona Sinfonia "Coral"
- Local: Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
- Horário: 20h
- Ingressos: R$ 5 (meia-entrada) - Vendas na bilheteria do local
- Informações: (27) 3232-4750
- 14 DE NOVEMBRO
- Concertos Oses: Orquestra Sinfônica do ES - Abertura do Ano Beethoven - 250 Anos do Nascimento Nona Sinfonia "Coral"
- Local: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
- Horário: 20h
- Ingressos: R$ 5 (meia-entrada) - Vendas na bilheteria do local
- Informações: (27) 3232-4750
- 15 DE NOVEMBRO
- Gala Lírica
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
- Horário: 20h
- Ingressos: entrada franca
- Classificação: 10 anos
- 16 DE NOVEMBRO
- De Amores e Versos
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
- Horário: 18h
- Ingressos: entrada franca
- Classificação: 10 anos
- 17 DE NOVEMBRO
- T'Rio
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
- Horário: 18h
- Ingressos: entrada franca
- Classificação: 10 anos
- 21 DE NOVEMBRO
- Concerto Social
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
- Horário: 20h
- Ingressos: entrada franca
- Classificação: livre
- 22 DE NOVEMBRO
- Duo Locatelle-Bartoloni
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
- Horário: 20h
- Ingressos: entrada franca
- Classificação: 10 anos
- 23 DE NOVEMBRO
- Concerto Coralístico ArcelorMittal
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
- Horário: 20h
- Ingressos: entrada franca
- Classificação: 10 anos
- 24 DE NOVEMBRO
- Projeto de Formação Ópera-Cional
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
- Horário: 10h
- Ingressos: entrada franca (mediante inscrição antecipada via site)
- Classificação: 16 anos
- DE 25 A 29 DE NOVEMBRO
- Projeto de Formação Ópera-Cional
- Local: Auditório SENAC (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira, Vitória) e Espaço CHIC (Serra)
- Horário: das 9h às 18h30
- Ingressos: entrada franca (mediante inscrição antecipada via site)
- Classificação: 16 anos
- 29 DE NOVEMBRO
- Quinteto de Sopros Capixaba
- Local: Catedral Metropolitana de Vitória (Praça, R. Dom Luís Scortegagna, s/n, Centro de Vitória)
- Horário: 18h30
- Ingressos: entrada franca
- Classificação: livre
- DE 28 A 30 DE NOVEMBRO
- Ópera "O Barbeiro de Sevilha", de Gioachino Rossini (em português)
- Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, Centro de Vitória)
- Horário: 14h (nos dias 28 e 29) e às 14h e às 20h (no dia 30)
- Ingressos: entrada franca
- Classificação: livre