Espetáculo leva a vida e canções de Milton Nascimento para crianças

Elenco de "Bituca - Milton Nascimento Para Crianças", teatro musical que conta a história de Milton Nascimento de forma lúdica para os pequenos Crédito: Andrea Rocha

Milton Nascimento ganhou apelido de Bituca quando ainda era criança. Ele ficava com a cara emburrada  e fazendo bico  quando era contrariado e daí surgiu o segundo nome. Mas esse comportamento não é nada parecido com o comportamento que têm os pequenos que estão indo assistir ao espetáculo Bituca  Milton Nascimento Para Crianças, que conta vida e obra do músico por meio de teatro e terá sessões em Vitória nos próximos dias 9 e 10 de novembro. Na Capital, as apresentações serão sediadas pelo Teatro da Ufes , em Goiabeiras.

Além de música , o espetáculo se apoia ainda mais nos preceitos do teatro para contar um pouco da história de Milton de uma forma lúdica, que faz com que crianças fiquem interessadas pelo assunto. No Rio, de onde o projeto é originário, a ideia deu tão certo que os organizadores da apresentação tiveram que fazer playlist nas plataformas digitais de tanto que as crianças, em casa, começaram a pedir aos pais para escutar mais canções do cantor, como conta o ator e autor do texto da peça, Pedro Henrique Lopes.

Nenhuma música do espetáculo é igual à original, do Milton, como ele cantava. Todas têm um arranjo especial e elas são selecionadas de acordo com o enredo da história. Na verdade, a música nessa apresentação é um dos elementos que usamos para chamar a atenção da criança. É claro, que faz parte do repertório um pouco dos emblemas musicais que tornaram de Milton o que ele representa hoje, explica Pedro, em entrevista ao Divirta-se.

Segundo ele, as crianças recebem o espetáculo muito bem e, por onde passou, a experiência foi positiva, o que o ator espera que aconteça também em Vitória. Ficamos felizes com essa recepção e ansiosos para sempre mostrar um pouco dessa história para as crianças. O projeto do qual essa apresentação faz parte, na verdade, já ilustrou em teatro no mesmo formato a vida e obra de outros grandes ícones da música brasileira, como Gonzaguinha, explica.

MILTON NASCIMENTO: APROXIMANDO GERAÇÕES

Com direção de Diego Morais e direção musical de Guilherme Borges, Bituca  Milton Nascimento Para Crianças apresenta os atores Udylê Procópio (Milton), Martina Blink (Mãe), Aline Carrocino (Maricota), Anna Paula Black (Mãe Maria), Marina Mota (Professora) e Pedro Henrique Lopes (Salomão) no elenco que entretém as crianças. Mas os pais acabam também se envolvendo na história.

A gente costuma dizer que é um encontro de gerações. No sentido de aproximar as gerações mesmo. Nem todos os adultos conhecem a história de Milton, ou têm um conhecimento amplo sobre a sua trajetória na arte, e saem do teatro com uma noção bem melhor. A gente também brinca que os pais que incentivam muito a ida dos filhos às apresentações, mas depois são as crianças que ficam no pé dos pais para voltar e assistir novamente, conclui.

SERVIÇO