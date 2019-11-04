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Música

Pabllo Vittar é eleita 'Melhor Artista Brasileira' pela MTV europeia

Drag queen também se tornou o primeiro nome do Brasil a se apresentar na premiação; lista de premiados do EMA 2019 conta ainda com Billie Eilish e Green Day
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 14:12

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 14:12

Pabllo Vittar ganhou o prêmio de "Melhor Artista Brasileira" no Europe Music Awards (EMA) Crédito: Instagram/@pabllovittar
Pabllo Vittar foi eleita a melhor artista brasileira pelo European Music Awards (EMA), prêmio da MTV que consagra os melhores nomes da música mundial. O anúncio foi feito nas redes da emissora na tarde deste domingo, 3, horas antes da premiação realizada em Sevilha, na Espanha.
Pabllo desbancou Anitta, vencedora nos últimos cinco anos consecutivos, e também Emicida, Ludmilla e Kevin O Chris. Além de ter sido premiada, a artista ainda se tornou a primeira brasileira a se apresentar no evento - ela fez uma performance no tapete vermelho da cerimônia.
"Quero agradecer a todos que viciaram a bateria do celular votando, que acreditaram na gente e que dedicaram um minuto do seu tempo para poder votar em mim!", escreveu Pabllo em sua conta do Twitter.

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No início do mês, a cantora, que acaba de completar 25 anos, foi eleita uma das 10 personalidades "líderes da próxima geração" pela revista Time com a justificativa de que ela "tem usado seu megafone global para celebrar tanto sua identidade - se apresentando na World Pride Parade (em Nova York), na sede da ONU ou no carnaval do Rio - quanto para denunciar seus terríveis perigos".
Em recente entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, quando lançou 111, seu terceiro álbum, Pabllo, que já ganhou o título de drag queen mais escutada no Spotify e YouTube, disse mesmo que queria "disseminar" sua mensagem ao mundo. Seu novo disco mescla ritmos que vão do indie mais underground (ela cita influências de Kim Petras, Grimes e Charli XCX) a ritmos brasileiros, como o axé e o arrocha.

PREMIADOS

Na cerimônia do EMA realizada neste domingo, o canadense Shawn Mendes, de 21 anos, foi o melhor artista. A americana Billie Eilish, de 17 anos, foi premiada como artista revelação e também na categoria melhor música por Bad Guy.
Aos 25, a americana Halsey foi a melhor artista pop e ganhou ainda em melhor look. Já os sul-coreanos do BTS ganharam em melhor artista ao vivo e na categoria maiores fãs.
O DJ holandês Martin Garrix, de 23, foi o melhor artista de música eletrônica. Já os "veteranos" do Green Day venceram na categoria rock, desbancando bandas e artistas como Imagine Dragons, Liam Gallagher, Panic! At The Disco e The 1975.
ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco, de Taylor Swift, foi o melhor clipe na premiação que reconheceu Avicii, morto no ano passado, como o melhor artista sueco.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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