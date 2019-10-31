Álbum '111' de Pabllo Vittar será lançado em duas partes; veja datas

A cantora Pabllo Vittar Crédito: Ernna Cost

Anunciado há quase seis meses, o álbum "111" de Pabllo Vittar , 24, será lançado nesta quinta-feira (31), ou pelo menos uma parte dele. Nesse primeiro momento, serão quatro canções, sendo duas inéditas, enquanto o restante -mais seis músicas- deve sair apenas em 2020. Segundo ela, o bolo da festa.

"Quando você chega em uma festa de aniversário, você já vai comendo o bolo? Ou começa pelo brigadeiro? Vamos nos deliciar com a primeira parte, que o bolo vem no próximo ano", disse ela, em tom de brincadeira, ao lançar o projeto como parte das comemorações de seu aniversário, celebrado na próxima sexta (1°).

Pabllo explicou que optou por dividir o projeto em duas partes por uma questão de mercado. O consumo de música, segundo ela, mudou, e os fãs buscam novidades constantemente. Por isso, serão lançadas agora as já conhecidas "Flash Pose" e "Parabéns", e as inéditas "Amor de Que" e "Ponte Perra", sendo essa última em espanhol.

"É muito massa chegar lá fora e cantar uma música em português. Quando fui fazer as paradas [LGBTQ+] , foi muito legal, porque conheci fãs que sabiam a minha música e se esforçavam para cantar "Corpo Sensual", "Buzina". Eles com aquele sotaque... Se eles cantam no meu idioma, porque não posso cantar no deles? Isso é muito lindo."

Além do espanhol, Pabllo arrisca também no inglês nesse novo trabalho. Para toda essa novidade, ela contou que fez um curso intensivo de inglês no ano passado, antes de uma temporada nos Estados Unidos. Já o espanhol, ela disse que assistiu muito a novela mexicana "Rebelde" (2004-2006). "Sou formada em RBD", afirma.

Fora os idiomas, são poucos os detalhes que ela deu sobre o novo trabalho. Disse que os fãs terão que esperar para ver as novidades, tanto as desta quinta quanto as do próximo ano, mas afirmou ter várias influências, como, por exemplo, dos ritmos reggaeton, tecno, afro beat, axé e até o arrocha.

Já em relação às parcerias, ela confirmou apenas que uma delas será com uma "rainha". Ao ser questionada se seria Ivete Sangalo, Pabllo desconversou e aproveitou para fazer um convite à cantora baiana: "Está gravando? Estou te fazendo um convite aqui para segunda parte do meu álbum", afirmou ela, em meio a risos.

"A mensagem que eu quero passar para essas novas gerações é que elas podem qualquer coisa. Quando eu era criança, as pessoas falavam que eu não ia conseguir nada. Mas vocês podem, basta querer", afirmou, antes de completar: "Não sinto pressão por ser uma influência. Até porque não estou sozinha, tem muita gente de bem nesse papel".

Já sobre o EMA, Pabllo fará um pré-show no tapete vermelho: "Será uma apresentação especial, de muito 'Flash Pose', dança e alegria para os telespectadores de todo o mundo", disse a cantora, que prometeu aparecer com um "look" que lembrará os tempos de ouro das angels da Victoria Secrets.