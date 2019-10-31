'Amor de Mãe': Novela tem primeiras cenas divulgadas pela Globo

Regina Casé é Lurdes em 'Amor de Mãe' Crédito: Globo/ João Cotta

A Globo divulgou as primeiras cenas de Amor de Mãe, próxima novela das 9 que substituirá A Dona do Pedaço em novembro. Nos vídeos, divulgados na última terça-feira, 29, são focadas as três mães protagonistas da novela: Vitória (Taís Araújo), Thelma (Adriana Esteves) e Lurdes (Regina Casé). Confira abaixo as primeiras cenas de Amor de Mãe mostradas ao público:

Amor de Mãe - vídeo de Vitória (Taís Araújo)

Taís Araújo, que interpreta Vitória, uma advogada de sucesso, aparece sendo empurrada após uma defesa do caso de Álvaro (Irandhir Santos), um inescrupuloso empresário do ramo plástico.

O ataque faz com que Vitória perca o bebê que está esperando. Ela conversa com sua irmã, que a incentiva sobre o fato de poder "ter um filho depois dos 40". "E se comigo não der certo nunca?", responde a personagem de Taís Araújo.

Amor de Mãe - vídeo de Thelma (Adriana Esteves)

A personagem Thelma, de Adriana Esteves, por sua vez, aparece em uma cama de hospital desabafando em conversa com um médico: "Não posso morrer. Eu tenho o meu filho que precisa de mim. Sou viúva, só tenho meu filho e ele só tem a mim".

Na sequência, são mostradas imagens de um incêndio ocorrido quando Thelma era mais jovem, que vitimou fatalmente seu marido, e do qual salvou Danilo (Chay Suede), seu único filho.

Amor de Mãe - vídeo de Lurdes (Regina Casé)

Regina Casé aparece como Lurdes, acendendo uma vela e beijando uma foto de seu filho desaparecido: "24 anos procurando o meu filho".

Na sequência, são mostradas imagens da personagem interpretada por Lucy Alves, em sua juventude, brigando com seu ex-marido, que vendeu a criança.

Os atores do elenco de Amor de Mãe