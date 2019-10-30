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Música

Com Glória Groove, Preta Gil quer mostrar histórias positivas de trans

Cantora lança nesta quarta (30) o clipe de 'Só o Amor', com Glória e Glamour Garcia

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 20:51
Preta Gil no videoclipe da música "Só Amor", em parceria com Gloria Groove e Glamour Garcia Crédito: Divulgação
Preta Gil, 45, e Glória Groove, 24, decidiram ir além sobre a questão das mulheres transexuais brasileiras. Após serem escolhidas para interpretar a canção "Só o Amor", trilha sonora da personagem de Glamour Garcia, 30, na novela "A Dona do Pedaço", elas lançam a mini série documental "Vidas Transversais", já disponível no YouTube. 
O projeto audiovisual dirigido por Rodrigo Pitta, 43, surgiu a partir da música, que ganhou um videoclipe nesta quarta-feira (30). Preta também não nega a inspiração de Glamour para a produção do micro documentário de quatro episódios. "Eu percebi que era hora de falar da comunidade transexual de uma maneira positiva, de mostrar histórias de superação, realização pessoal e profissional", revela a filha do Gilberto Gil, 77.
Conhecida há muito tempo por se engajar na luta pelos direitos LGBTQ+, Preta faz questão de exaltar sua parceria com Groove, uma escolha necessária para dar voz ao assunto, segundo ela. 
"Glória é uma artista que também precisou se descobrir e se posicionar. Se expressa com as cores que a arte drag possibilita. É uma personalidade muito forte e de posicionamento muito claro contra o preconceito, foi a primeira pessoa que pensei em convidar e estamos juntas e de mãos dadas nessa luta", disse.

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Ao tocar no nome de Pabllo Vittar, 24, Preta também não esconde sua adoração e carinho pela artista, e promete futuras parcerias. "É como uma filha pra mim, estamos sempre juntas e ela está comigo nesse movimento. Qualquer hora desses faremos algo novo", revela. As duas já possuem uma música juntas, "Decote", lançada em 2017.
"Minha corrente é positiva, é ascendente e quando canto 'Só o Amor' estou posicionando pelo respeito ao próximo, pela união", continua Preta. "Não estou sendo contra nada ou ninguém, estou fazendo o que sempre fiz e acreditei independente de qualquer coisa. Sou a favor do amor, só existe esse caminho, hoje e sempre."

HISTÓRIAS DA VIDA REAL

"Vidas Transversais" traz as histórias de quatro mulheres trans, que lutam diariamente para enfrentar os preconceitos em suas vidas pessoais e profissionais. Para isso, a produção contou com a ajuda da empresa Transempregos, especializada em encontrar empregos para transexuais no mercado de trabalho,.
A enfermeira do SUS Emanuele Bernardo, a produtora cultural do Museu da Diversidade Paola Valentina, a diretora de uma escola estadual da periferia de São Paulo, Paula Beatriz, e a gerente do Banco do Brasil, Marcela Bosa, representam uma significativa parcela da população brasileira que vive em busca de igualdade de direitos e espaços no mercado. O quarteto também está presente no videoclipe de "Só o Amor".

PRIMEIRO EPISÓDIO DE "VIDAS TRANSVERSAIS":

SEGUNDO EPISÓDIO DE "VIDAS TRANSVERSAIS":

TERCEIRO EPISÓDIO DE "VIDAS TRANSVERSAIS":

QUARTO EPISÓPDIO DE "VIDAS TRANSVERSAIS":

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