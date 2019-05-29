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MATERNIDADE

Preta Gil diz que quer ter mais filhos: 'tentarei de forma natural'

Cantora, filha de Gilberto Gil, também não descarta a possibilidade de adotar

Publicado em 

29 mai 2019 às 19:46

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 19:46

29/05/2019 - A apresentadora Karina Bacchi e a cantora Preta Gil Crédito: YouTube/Karina Bacchi
Preta Gil está com 44 anos de idade, é mãe de Francisco, de 24, fruto do relacionamento com Otávio Muller, e tem uma neta, Sol de Maria, de três anos. A cantora participou de uma entrevista no canal de Karina Bacchi no YouTube e falou sobre maternidade.
Quando o assunto é aumentar a família, Preta Gil demonstra animação. "Tenho muita vontade de ter a gestação. Mas essa coisa de ser mãe não está ligada somente à gestação, a você gerar outro ser humano. Tenho esse sentimento maternal na vida. Tenho vontade de adotar, ainda vou tentar ter de forma natural, mas é algo que eu e o Rodrigo temos conversado", disse.
Preta Gil descobriu que seria avó um mês antes de se casar com o ator Rodrigo Godoy. "Eu pensei: 'Meu Deus, vou contar para meu marido que vou ser avó. Não é nem pai ainda, vai ser avô'. A Sol me trouxe mais 20 anos de idade. Tenho 44 anos, dor no joelho, na coluna, mas quando ela aparece tudo desaparece", contou.
A cantora também lembrou da época em que teve Francisco. "Eu não era cantora e atriz. Eu trabalhava com cinema e publicidade. Eu tinha 19 anos quando engravidei. Não parei em nenhum momento. Trabalhei até o dia que ele nasceu", relembrou. Francisco, filho de Preta, também foi pai com 19 anos de idade. "E se a Sol (neta) seguir, eu vou ser bisavó com 60", brinca.

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