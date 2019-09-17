Preta Gil: "Tenho o peito caído. Sou uma avó de 45 anos"

é bem resolvida com o seu corpo. Ela gosta de mostrarsem quaisquer filtros e não está nem aí para osda web. Em entrevista à revista Quem, a avó de 45 anos diz que se acha sexy, mas que esse parâmetro vai muito além do que ela vê no espelho.

"Eu me acho sexy. Sou muito descrente de rótulo. Tem horas em que eu me acho sexy, que passo no espelho, mas vem uma sensação boa. Não tenho essa coisa de acreditar que o corpo da gente representa a gente como um todo. Se achar sexy é muito além do corpo e da imagem. Tem dia que eu me acho sexy, tem dia que não", fala.