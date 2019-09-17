Preta Gil: "Tenho o peito caído. Sou uma avó de 45 anos"

Preta Gil é bem resolvida com o seu corpo. Ela gosta de mostrar beleza sem quaisquer filtros e não está nem aí para os haters da web. Em entrevista à revista Quem, a avó de 45 anos diz que se acha sexy, mas que esse parâmetro vai muito além do que ela vê no espelho.
"Eu me acho sexy. Sou muito descrente de rótulo. Tem horas em que eu me acho sexy, que passo no espelho, mas vem uma sensação boa. Não tenho essa coisa de acreditar que o corpo da gente representa a gente como um todo. Se achar sexy é muito além do corpo e da imagem. Tem dia que eu me acho sexy, tem dia que não", fala.
Questionada sobre o uso de apps para edição de imagem e programas do mesmo gênero, Preta foi enfática: "Já fiz campanha em que me retocaram contra a minha vontade e muito por ter que se encaixar num padrão que existia. Hoje a sociedade vive um padrão de desconstrução".