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Passou mal em gravação

Internada, Preta Gil lança clipe da música "Excesso de Gostosura"

Cantora foi internada após passar mal durante uma gravação

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 11:20

Publicado em 

23 jan 2019 às 11:20
Preta Gil em cena de "Excesso de Gostosura" Crédito: Reprodução/YouTube Preta Gil
A cantora Preta Gil, 44, lançou nesta terça-feira (22), o clipe da música "Excesso de Gostosura". O evento de lançamento, que aconteceria em São Paulo, no entanto, teve que ser cancelado já que a artista está internada após ter passado mal durante uma gravação no último domingo (20).
Preta deu entrada no Hospital Sírio Libanês, também na capital paulista, após desmaiar durante um trabalho que fazia ao lado de Dani Calabresa, Justin Neto e DJ Zé Pedro. Segundo sua assessoria, o mal-estar foi provocado por uma gripe forte. Ela, porém, já está bem e deve receber alta nesta quarta (23).
A cantora chegou a postar em seu stories, no Instagram (ferramenta em que as publicações desaparecem após 24 horas), fotos no hospital, inclusive usando uma máscara médica. Ela também já tinha usado o canal para tranquilizar os fãs e agradecer mensagens de carinho.
Sobre o clipe, Preta afirmou que não é só sobre ela. "Eu queria falar de aceitação e autoestima, de gostarmos de quem somos sem conviver com o medo de não ser aceito. O excesso de gostosura é sair da dieta, do medo do julgamento alheio, é amar a si próprio para amar o outro, sem neuras, sem máscaras, sem medo de ser feliz".
Segundo sua assessoria, o single é lançado pelo novo selo fonográfico Blacktape, criado pela própria cantora em sociedade com o empresário Marcello Azevedo, da Liga Entretenimento, para se dedicar a carreira da própria Preta e de diversos artistas em diferentes segmentos musicais.
Além do novo trabalho, ela também se prepara para o Carnaval. O Bloco da Preta, que desfila no Rio, chega ao seu décimo ano, mas a cantora pretende arrastar foliões também em Salvador, Brasília e São Paulo. Ela ainda fará shows em camarotes da Sapucaí, além do seu tradicional Baile e Feijoada da Preta, também no Rio.

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