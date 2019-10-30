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Arte no ES é o tema do segundo episódio do 'Somos Capixabas' em 2019

De música a pinturas, programa que será exibido no dia 9 de novembro vai mostrar como o capixaba convive com as artes.

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 20:08
30/10/2019 - Bastidores de gravação do segundo episódio da 2ª temporada do "Somos Capixabas" em que a Dança Afro é um dos temas Crédito: Mauro Noda
Depois de falar da relação da população espírito-santense o com os alimentos, produtos e sabores, o segundo episódio da temporada 2019 do programa "Somos Capixabas" embarca nas artes que transformam as cidades, comunidades e espaços do Espírito Santo. O programa será exibido no próximo dia 9, na TV Gazeta.
Um violino que toca nas ruas de um bairro simples de Vila Velha e que, ao mesmo tempo que encanta, é capaz de mudar a vida de uma criança de periferia. Através de projetos sociais, muitos capixabas têm seu primeiro contato com a música. Depois de se apaixonarem, trabalham levando essa arte para outras pessoas.
Ao longo da produção do episódio, foram envolvidos mais de 100 personagens capixabas. Eles vão falar da música, muito presente nas ruas, baladas e comunidades.
30/10/2019 - Orquestra feminina estará no 30/10/2019 - Congo será retratado no segundo episódio da 2ª temporada do "Somos Capixabas" Crédito: Mauro Noda
E não tem como falar de música capixaba sem falar do Rap e do Hip Hop. Hoje o Espírito Santo é apontado como a promessa do Rap do Brasil. A arte que, por muitos anos, sofreu preconceito e falta de apoio, hoje mostra sua força transformando a realidade de meninos de periferia que viraram ídolos nacionais.

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O programa quer trazer ainda uma arte arte acessível de se ver. Com tecnologia e arte gráfica, prédios abandonados e/ou históricos ganham cor e vida com projeções genuinamente capixabas. O mesmo acontece com o grafite que toma conta da Capital em um movimento de inclusão, protesto, comunicação e posicionamento cultural.
30/10/2019 - Com a arte como tema, o grafite será mostrado no 30/10/2019 - Congo será retratado no segundo episódio da 2ª temporada do "Somos Capixabas" Crédito: Mauro Noda
Nosso intuito é mostrar como a arte conversa e dá orgulho ao capixaba. Como a arte ajuda as pessoas a encarar a vida de frente e com o peito aberto, disse uma das produtoras do episódio, Luanna Esteves.
O segundo episódio do "Somos Capixabas 2019" vai ao ar no dia 9 de novembro, a partir das 14h30, na TV Gazeta.

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