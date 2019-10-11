'Somos Capixabas': gastronomia abre a segunda temporada da série

Café, milho e torta capixaba estão no programa de estreia, que vai ao ar neste sábado (12), na TV Gazeta. Crédito: Rafael Zambe

Na estreia da segunda temporada do programa "Somos Capixabas" - que vai ao ar neste sábado (12), às 14h30, na TV Gazeta, a relação do nosso povo com os alimentos produzidos no ES dá o tom da narrativa. Pois se é para pocar e tombar como o milho, ou ser um povo selecionado e adaptado às altas e baixas temperaturas como o café, aqui estamos nós: os capixabas, povo massa que é uma grande mistura de ingredientes do mar e da terra tal e qual a torta capixaba.

A brincadeira relacionando as características do nosso povo com as de alimentos simbólicos do ES permeia o primeiro episódio, que se aprofunda em quatro elementos da nossa gastronomia: o café, o milho, a banana e a tradicional torta de mariscos. Para contar histórias de capixabas que se destacam no cultivo ou no aproveitamento desses produtos, a equipe da TV Gazeta viajou mais de 1.200 quilômetros, passando por Conceição da Barra, Venda Nova do Imigrante, Alfredo Chaves e Dores do Rio Preto. O resultado das gravações vai para a tela da TV e também para a internet, no GShow , para quem quiser assistir depois ou rever os episódios.

Café arábica é um dos motivos de orgulho para os capixabas. Crédito: Rafael Zambe

Principal fonte de renda em 80% das propriedades rurais da Região Serrana, o café arábica é motivo de orgulho para o produtor Afonso Lacerda, um dos personagens retratados no episódio. Seu café rendeu a Dores do Rio Preto o título de "terra do melhor café do Brasil". Na outra ponta da cadeia produtiva está o colatinense Vagner Benezath, que há dez anos promove a cultura dos cafés especiais dentro e fora do Estado. Barista e torrefador, Vagner escreverá quinzenalmente sobre o tema na coluna Bom Café, que estreia no dia 16/10, no site de A Gazeta.

Receitas à base de milho preservam tradições na Região Serrana. Crédito: Rafael Zambe

De Venda Nova do Imigrante virão as histórias e as tradições do cultivo do milho, do qual o ES é um grande produtor. A Festa da Polenta, um dos maiores eventos populares do Estado, também é uma temática. A banana, presente em praticamente todos os municípios capixabas, e a torta de mariscos que nasce das mãos de cozinheiras na Ilha das Caieiras, completam o episódio desta nova temporada. O próximo capítulo será dedicado à arte, com estreia no dia 9/11, e o último da série em 2019 vai para as telas em dezembro, com o tema solidariedade.

A tradicional torta capixaba da Ilha das Caieiras. Crédito: Rafael Zambe

"SOMOS CAPIXABAS" - 2ª TEMPORADA