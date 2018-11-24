Projeto 'Somos Capixabas' ganha prêmio no Brasil Design Award

Funcionários da sede da Rede Gazeta em torno do monumento "Somos Capixabas" Crédito: Secundo Rezende | Zoom Filmes

Somos Capixabas foi criado neste ano, em que a empresa comemorou 90 anos de história, e o objetivo foi elevar o povo capixaba a protagonista de sua própria terra. O projeto Somos Capixabas, da Rede Gazeta, ganhou um prêmio pelo Brasil Design Award, que reconhece e destaca a capacidade criativa e inovadora do design nacional. Ofoi criado neste ano, em que a empresa comemorou 90 anos de história, e o objetivo foi elevar o povo capixaba a protagonista de sua própria terra.

O prêmio é inedito para o Espírito Santo. Junto com o projeto, participaram da premiação marcas importantes como: Latam, Natura, Suvinil e outras de divulgação nacional; a Rede Gazeta levou o bronze da edição.

Mais um reconhecimento importante para o Somos Capixabas. Esse prêmio vai ao encontro do movimento, que tem como um dos objetivos, o fortalecimento do orgulho e das potencialidades do Estado, causando impactos positivos, por meio das riquezas e da diversidade dos capixabas, explica André Furlanetto, diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital

Quase 700 trabalhos foram inscritos e passaram pela avaliação de um corpo de jurados com cerca de 80 especialistas de diversas partes do Brasil, e, também, pelo voto aberto do público, que foi até o dia 15 deste mês.

Campanha Somos Capixabas Crédito: Rede Gazeta

O objetivo do Brasil Design Award, uma das mais importantes premiações do design nacional, é valorizar, fortalecer e alcançar toda a comunidade do design brasileiro, dando novas oportunidades para alavancar o mercado.

Para Igor Mendonça Franzotti, diretor de design e sócio-fundador da Lifebrand, empresa que criou a identidade visual do Somos Capixabas, além da oportunidade de mostrar o potencial criativo dos capixabas, o prêmio vem para fortalecer a diversidade e a identidade multicultural do Estado.

É a primeira grande participação dos escritórios de design em um evento com essa proporção. E todos eles foram premiados. Isso mostra o amadurecimento do nosso mercado, além da grande capacidade criativa e da qualidade dos projetos, sendo que o nosso teve a principal proposta fortalecer a diversidade capixaba.