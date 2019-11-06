Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Festival reúne na Prainha música e gastronomia produzida em Vila Velha

Festival Canela Verde 360º terá sete cervejarias e 12 estabelecimentos gastronômicos, de quinta (7) a domingo (10), no Parque da Prainha.  Rodrigo Balla, André Prando, Sheep e e bateria da MUG estão entre as atrações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 19:54

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 19:54

Banda Sheep & Parafina é atração da sexta-feira  Crédito: Vai Vendo Assessoria Digital
Os próximos quatro dias serão de muita música, cerveja e gastronomia em Vila Velha. De quinta (7) a domingo (10), o Parque da Prainha recebe o Festival Canela Verde 360°, onde o capixaba vai poder conferir de perto o melhor da cidade, com pelo menos 12 restaurantes e bares com opções gastronômicas, sete cervejarias artesanais, espaço kids, feira de artesanato e muitos shows.
Por sinal, este talvez seja o evento mais democrático da região, uma vez que a cada dia um ritmo vai agitar a festa: sertanejo (quinta),  rock (sexta), blues (sábado) e samba (domingo).  A Prainha é uma área que respira história, além de ser um espaço muito bonito. Buscamos criar um festival que agrade a todos os gostos, conta Guilherme Falcão, um dos organizadores do festival, explicando que o 360º do nome do evento reflete ao palco que os shows vão acontecer: "O palco é 360º por onde oito bandas vão se revezar", completa.
Também não vão faltar opções para quem aprecia uma boa cerveja artesanal e as delícias gastronômicas da cidade. Hood, Bradus, Casa 107, Bigstep, Kingbeer, Reserva do Gerente e Bigos estão entre as cervejarias confirmadas. Já na gastronomia, Fogo do Cidão, Gostinho Mineiro, Petiscaria do JP, Bar Zito, Espetaria da Praia, Mavericks, Naninho BBQ, Gustus, Ricos Ribs, Baita Kone, Chef Sérgio Lima e Las Churritas prometem os melhores sabores de Vila Velha.
 Patrick Rocha, que também organiza o evento, explicou que a ideia surgiu de uma necessidade de colocar as potencialidades de Vila Velha em evidência. Teremos um pouco de cada parte da cidade. Vila Velha é o berço da cultura do Espírito Santo e isso deve ser valorizado. Teremos um festival para chamar de nosso, comemorou.
A entrada é gratuita. A organização do evento vai recolher 1kg de alimento não-perecível que será doado para a APAE de Vila Velha.

Festival Canela-Verde 360°

  • Quando: de quinta (7) a domingo (10)
  • Horário: Quinta (18h à 0h); Sexta e Sábado (19h à 1h); Domingo (11h às 17h)
  • Onde: Parque da Prainha, em Vila Velha
  • Entrada franca - a organização pede a doação de 1kg de alimento não perecível para a Apae

  • PROGRAMAÇÃO MUSICAL
  • Quinta-feira (07/11), 18h  Treim Caipira e Rodrigo Balla
  • Sexta-feira (08/11), 19h - Duets e Sheep & Parafina
  • Sábado (09/11), 19h - Like a Boss Blues Band e Back to the Past
  • Domingo (10/11), 12h - Samba Soul convida André Prando e Diego Lyra e bateria da MUG

  • CERVEJARIAS
  • Hood
  • Bradus
  • Casa 107
  • Bigstep
  • Kingbeer
  • Reserva do Gerente
  • Bigos

  • RESTAURANTES
  • Fogo do Cidão
  • Gostinho Mineiro
  • JP Petiscaria
  • Bar Zito
  • Espetaria da Praia
  • Mavericks
  • Naninho BBQ
  • Gustus
  • Ricos Ribs
  • Baita Kone
  • Chef Sérgio Lima
  • Las Churritas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados