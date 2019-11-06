Festival reúne na Prainha música e gastronomia produzida em Vila Velha

Os próximos quatro dias serão de muita música, cerveja e gastronomia em Vila Velha. De quinta (7) a domingo (10), o Parque da Prainha recebe o Festival Canela Verde 360°, onde o capixaba vai poder conferir de perto o melhor da cidade, com pelo menos 12 restaurantes e bares com opções gastronômicas, sete cervejarias artesanais, espaço kids, feira de artesanato e muitos shows.
Por sinal, este talvez seja o evento mais democrático da região, uma vez que a cada dia um ritmo vai agitar a festa: sertanejo (quinta), rock (sexta), blues (sábado) e samba (domingo). A Prainha é uma área que respira história, além de ser um espaço muito bonito. Buscamos criar um festival que agrade a todos os gostos, conta Guilherme Falcão, um dos organizadores do festival, explicando que o 360º do nome do evento reflete ao palco que os shows vão acontecer: "O palco é 360º por onde oito bandas vão se revezar", completa.
Também não vão faltar opções para quem aprecia uma boa cerveja artesanal e as delícias gastronômicas da cidade. Hood, Bradus, Casa 107, Bigstep, Kingbeer, Reserva do Gerente e Bigos estão entre as cervejarias confirmadas. Já na gastronomia, Fogo do Cidão, Gostinho Mineiro, Petiscaria do JP, Bar Zito, Espetaria da Praia, Mavericks, Naninho BBQ, Gustus, Ricos Ribs, Baita Kone, Chef Sérgio Lima e Las Churritas prometem os melhores sabores de Vila Velha.
Patrick Rocha, que também organiza o evento, explicou que a ideia surgiu de uma necessidade de colocar as potencialidades de Vila Velha em evidência. Teremos um pouco de cada parte da cidade. Vila Velha é o berço da cultura do Espírito Santo e isso deve ser valorizado. Teremos um festival para chamar de nosso, comemorou.
A entrada é gratuita. A organização do evento vai recolher 1kg de alimento não-perecível que será doado para a APAE de Vila Velha.
Festival Canela-Verde 360°
- Quando: de quinta (7) a domingo (10)
- Horário: Quinta (18h à 0h); Sexta e Sábado (19h à 1h); Domingo (11h às 17h)
- Onde: Parque da Prainha, em Vila Velha
- Entrada franca - a organização pede a doação de 1kg de alimento não perecível para a Apae
- PROGRAMAÇÃO MUSICAL
- Quinta-feira (07/11), 18h Treim Caipira e Rodrigo Balla
- Sexta-feira (08/11), 19h - Duets e Sheep & Parafina
- Sábado (09/11), 19h - Like a Boss Blues Band e Back to the Past
- Domingo (10/11), 12h - Samba Soul convida André Prando e Diego Lyra e bateria da MUG
- CERVEJARIAS
- Hood
- Bradus
- Casa 107
- Bigstep
- Kingbeer
- Reserva do Gerente
- Bigos
- RESTAURANTES
- Fogo do Cidão
- Gostinho Mineiro
- JP Petiscaria
- Bar Zito
- Espetaria da Praia
- Mavericks
- Naninho BBQ
- Gustus
- Ricos Ribs
- Baita Kone
- Chef Sérgio Lima
- Las Churritas