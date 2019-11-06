Festival reúne na Prainha música e gastronomia produzida em Vila Velha

Banda Sheep & Parafina é atração da sexta-feira Crédito: Vai Vendo Assessoria Digital

Os próximos quatro dias serão de muita música, cerveja e gastronomia em Vila Velha. De quinta (7) a domingo (10), o Parque da Prainha recebe o Festival Canela Verde 360°, onde o capixaba vai poder conferir de perto o melhor da cidade, com pelo menos 12 restaurantes e bares com opções gastronômicas, sete cervejarias artesanais, espaço kids, feira de artesanato e muitos shows.

Por sinal, este talvez seja o evento mais democrático da região, uma vez que a cada dia um ritmo vai agitar a festa: sertanejo (quinta), rock (sexta), blues (sábado) e samba (domingo). A Prainha é uma área que respira história, além de ser um espaço muito bonito. Buscamos criar um festival que agrade a todos os gostos, conta Guilherme Falcão, um dos organizadores do festival, explicando que o 360º do nome do evento reflete ao palco que os shows vão acontecer: "O palco é 360º por onde oito bandas vão se revezar", completa.

Também não vão faltar opções para quem aprecia uma boa cerveja artesanal e as delícias gastronômicas da cidade. Hood, Bradus, Casa 107, Bigstep, Kingbeer, Reserva do Gerente e Bigos estão entre as cervejarias confirmadas. Já na gastronomia, Fogo do Cidão, Gostinho Mineiro, Petiscaria do JP, Bar Zito, Espetaria da Praia, Mavericks, Naninho BBQ, Gustus, Ricos Ribs, Baita Kone, Chef Sérgio Lima e Las Churritas prometem os melhores sabores de Vila Velha.

Patrick Rocha, que também organiza o evento, explicou que a ideia surgiu de uma necessidade de colocar as potencialidades de Vila Velha em evidência. Teremos um pouco de cada parte da cidade. Vila Velha é o berço da cultura do Espírito Santo e isso deve ser valorizado. Teremos um festival para chamar de nosso, comemorou.

A entrada é gratuita. A organização do evento vai recolher 1kg de alimento não-perecível que será doado para a APAE de Vila Velha.

Festival Canela-Verde 360°