Papai Noel chega para abrir o Natal no ES; veja a programação

Papai Noel chegando no Shopping Mestre Álvaro Crédito: Resultate/Divulgação

As músicas de Natal já começaram a ecoar pelos quatro cantos do Espírito Santo e, sendo assim, é chegada a hora do Bom Velhinho dar as caras em terras capixabas. Os eventos em torno de Papai Noel começam, nesta sexta-feira (7), na Grande Vitória e A GAZETA resolveu mapear todos os locais em que ele estará desta vez.

Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Além da chegada de Papai Noel, propriamente dita, que no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, por exemplo, será junto da Mamãe Noel, a maior parte dos malls da Grande Vitória prepara apresentações musicais e recreação de graça para as crianças. No Shopping Vitória, haverá apresentação de Orquestra Sonatha junto do Bom Velhinho, além de fotos que podem ser tiradas sem taxa (pelo celular do visitante) e, em Cariacica, no Shopping Moxuara, personagens do filme "Madagascar" também vão participar da brincadeira.

MUNICÍPIOS ENTRAM NA BRINCADEIRA

Além dos centros comerciais, alguns municípios também serão contemplados com a visita do Papai Noel. Em Viana, a chegada está marcada para o dia 19 de novembro, em sua Sede. Além do Papai Noel, o evento terá apresentação da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo e Cantata Natalina.

Vila Velha e Domingos Martins também terão festas com o Bom Velhinho. Confira abaixo as programações dos shoppings e das cidades.

PAPAI NOEL NO ESPÍRITO SANTO

9 DE NOVEMBRO



SHOPPING JARDINS



Atração: Papai Noel chega ao Shopping Jardins às 16h e vai tirar fotos até as 19h. Haverá distribuição de graça de mini picolé, trufas e recreação infantil



Endereço: R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória



Informações: (27) 3314-5000





SHOPPING VITÓRIA



Atração: Papai Noel vai chegar ao Shopping Vitória, às 17h, e vai abrir, oficialmente, o Natal do centro de compras. O horário de visitação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 21h. Para a ocasião, o maestro Hariton Nathanailidis e sua Orquestra Sonatha farão uma apresentação especial na Praça Central do local



Endereço: Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória



Informações: (27) 3335-1000





BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

Atração: Papai Noel chegará ao shopping em um festão que começa às 18h30 e só deve acabar às 21h. O mall entregará kits natalinos, das 15h30 às 17h, mediante cadastro. O evento terá apresentação musical da Orquestra Sonatha e na mesma ocasião será aberta a temporada de fotos com o bom velhinho. Os cliques serão vendidos por R$ 20, feitas por fotógrafo profissional

Endereço: Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

Informações: (27) 2233-5000





SHOPPING PRAIA DA COSTA



Atração: o local receberá o evento Era Uma Vez, com outros personagens famosos de histórias infantis e, é claro, a chegada de Papai Noel, às 15h. Na ocasião, haverá atrações especiais com música, brincadeiras e distribuição de brindes



Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha



Informações: (27) 3320-6000





SHOPPING MESTRE ÁLVARO



Atração: Papai Noel chega ao shopping, às 18h, acompanhado da Mamãe Noel. Sininho, Capitão Gancho e outros personagens de clássicos infantis também estão no local para encantar as crianças, que vão fazer tudo isso ao som da Cameratinha do Sesi. Os músicos do grupo Allegreto também vão se apresentar a partir do mesmo horário



Endereço: Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra



Informações: (27) 3203-8080





SHOPPING MOXUARA



Atração: Papai Noel vai chegar ao mall com alguns personagens do filme Madagascar. O Bom Velhinho vai aterrissar no local às 18h com direito a balões, músicas e brincadeiras de graça para as crianças na árvore de Natal montada na Praça de Evento, no segundo piso



Endereço: Shopping Moxuara (Avenida Mario Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica)



Informações: (27) 3422-2600





10 DE NOVEMBRO



SHOPPING MONTSERRAT



Atração: chegada de Papai Noel com Cantatas de Natal dos projetos Cidadão e Kairos a partir das 17h. As crianças também podem embarcar em um passeio de trenzinho por R$ 5 e todo o dinheiro arrecadado vai se converter à Rede Aica, responsável por dar suporte a crianças como Jeremias Reis, vencedor da última edição do The Voice Kids, na Globo



Endereço: Shopping Montserrat (Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra)



Informações: (27) 3422-2100





15 DE NOVEMBRO



SHOPPING VILA VELHA



Atração: chegada do Papai Noel com espetáculo musical e inauguração da decoração natalina do mall. Também haverá programação gratuita para crianças com oficinas de slime e personalização de gorrinhos de Natal



Endereço: Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha



Informações: (27) 3375-7630

