Papai Noel chega para abrir o Natal no ES; veja a programação

As músicas de Natal já começaram a ecoar pelos quatro cantos do Espírito Santo e, sendo assim, é chegada a hora do Bom Velhinho dar as caras em terras capixabas. Os eventos em torno de Papai Noel começam, nesta sexta-feira (7), na Grande Vitória e A GAZETA resolveu mapear todos os locais em que ele estará desta vez.
Além da chegada de Papai Noel, propriamente dita, que no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, por exemplo, será junto da Mamãe Noel, a maior parte dos malls da Grande Vitória prepara apresentações musicais e recreação de graça para as crianças. No Shopping Vitória, haverá apresentação de Orquestra Sonatha junto do Bom Velhinho, além de fotos que podem ser tiradas sem taxa (pelo celular do visitante) e, em Cariacica, no Shopping Moxuara, personagens do filme "Madagascar" também vão participar da brincadeira.
MUNICÍPIOS ENTRAM NA BRINCADEIRA
Além dos centros comerciais, alguns municípios também serão contemplados com a visita do Papai Noel. Em Viana, a chegada está marcada para o dia 19 de novembro, em sua Sede. Além do Papai Noel, o evento terá apresentação da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo e Cantata Natalina.
Vila Velha e Domingos Martins também terão festas com o Bom Velhinho. Confira abaixo as programações dos shoppings e das cidades.
PAPAI NOEL NO ESPÍRITO SANTO
- 9 DE NOVEMBRO
- SHOPPING JARDINS
- Atração: Papai Noel chega ao Shopping Jardins às 16h e vai tirar fotos até as 19h. Haverá distribuição de graça de mini picolé, trufas e recreação infantil
- Endereço: R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória
- Informações: (27) 3314-5000
- SHOPPING VITÓRIA
- Atração: Papai Noel vai chegar ao Shopping Vitória, às 17h, e vai abrir, oficialmente, o Natal do centro de compras. O horário de visitação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 21h. Para a ocasião, o maestro Hariton Nathanailidis e sua Orquestra Sonatha farão uma apresentação especial na Praça Central do local
- Endereço: Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória
- Informações: (27) 3335-1000
- BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
- Atração: Papai Noel chegará ao shopping em um festão que começa às 18h30 e só deve acabar às 21h. O mall entregará kits natalinos, das 15h30 às 17h, mediante cadastro. O evento terá apresentação musical da Orquestra Sonatha e na mesma ocasião será aberta a temporada de fotos com o bom velhinho. Os cliques serão vendidos por R$ 20, feitas por fotógrafo profissional
- Endereço: Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
- Informações: (27) 2233-5000
- SHOPPING PRAIA DA COSTA
- Atração: o local receberá o evento Era Uma Vez, com outros personagens famosos de histórias infantis e, é claro, a chegada de Papai Noel, às 15h. Na ocasião, haverá atrações especiais com música, brincadeiras e distribuição de brindes
- Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
- Informações: (27) 3320-6000
- SHOPPING MESTRE ÁLVARO
- Atração: Papai Noel chega ao shopping, às 18h, acompanhado da Mamãe Noel. Sininho, Capitão Gancho e outros personagens de clássicos infantis também estão no local para encantar as crianças, que vão fazer tudo isso ao som da Cameratinha do Sesi. Os músicos do grupo Allegreto também vão se apresentar a partir do mesmo horário
- Endereço: Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
- Informações: (27) 3203-8080
- SHOPPING MOXUARA
- Atração: Papai Noel vai chegar ao mall com alguns personagens do filme Madagascar. O Bom Velhinho vai aterrissar no local às 18h com direito a balões, músicas e brincadeiras de graça para as crianças na árvore de Natal montada na Praça de Evento, no segundo piso
- Endereço: Shopping Moxuara (Avenida Mario Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica)
- Informações: (27) 3422-2600
- 10 DE NOVEMBRO
- SHOPPING MONTSERRAT
- Atração: chegada de Papai Noel com Cantatas de Natal dos projetos Cidadão e Kairos a partir das 17h. As crianças também podem embarcar em um passeio de trenzinho por R$ 5 e todo o dinheiro arrecadado vai se converter à Rede Aica, responsável por dar suporte a crianças como Jeremias Reis, vencedor da última edição do The Voice Kids, na Globo
- Endereço: Shopping Montserrat (Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra)
- Informações: (27) 3422-2100
- 15 DE NOVEMBRO
- SHOPPING VILA VELHA
- Atração: chegada do Papai Noel com espetáculo musical e inauguração da decoração natalina do mall. Também haverá programação gratuita para crianças com oficinas de slime e personalização de gorrinhos de Natal
- Endereço: Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
- Informações: (27) 3375-7630
- VIANA
- Com o tema "Viana: Natal brilho e luz", a abertura da programação de Natal na cidade será na noite do dia 19 de novembro, com a chegada do Bom Velhinho, às 19 horas, praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede. Além do Papai Noel, o evento terá apresentação da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo e Cantata Natalina.
- VILA VELHA
- O Papai Noel chega no dia 30 de novembro em dois bairros: às 17h, no Parque Urbano de Cocal; e às 19h30, na Praça de Coqueiral de Itaparica.
- DOMINGOS MARTINS
- A chegada do Bom Velhinho está marcada para o dia 29 de novembro, quando será inaugurado o Brilho de Natal. A partir das 19h, ele chega com as princesas Cinderela, Branca de Neve e Rapunzel.
- VITÓRIA
- A Prefeitura de Vitória informa que a Vila do Papel Noel, que será montada novamente no Parque Moscoso, no Centro, contará com a presença do "bom velhinho", que ficará no espaço por um período de 4h por dia para atender ao público com opção de tirar fotografias. A data da chegada do Papai Noel ainda está sendo definida pela administração.
- SERRA
- A árvore do Natal Encantado da Serra será inaugurada nesta sexta (8) com apresentação especial do Quarteto Vale Música a partir das 19h. A festa, aberta ao público, acontece no Parque da Cidade, em Laranjeiras.