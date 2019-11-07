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Cultura

Fafi está com inscrições abertas para cursos técnicos de Teatro e Dança

Interessados devem fazer a inscrição pela internet até o domingo, 10 de novembro. Aulas começam em 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 12:42

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 12:42

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV
A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi está com inscrições abertas para os cursos técnicos de Teatro e Dança, que terão início no primeiro semestre de 2020. Os interessados devem fazer a pré-inscrição on-line até o domingo, 10 de novembro, por meio do site Vix Cursos.
Entre os pré-requisitos para o curso de Teatro, o candidato deve ter a partir de 18 anos, ter cursado 50 horas de oficinas na área teatral com comprovação de certificado/declaração, estar cursando o 2º ano do ensino médio ou ter concluído. A seleção será feita em quatro etapas.
Já para o curso de Dança, o candidato dever ter idade a partir de 16 anos, estar cursando o 2º ano do ensino médio ou ter concluído e ter cinco anos de experiência comprovada em dança por meio de comprovações de estudos, certificado e declaração (que pode ser um comprovante único e/ou somados no total).

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A confirmação das inscrições acontecerá no período de 11 a 14 de novembro, das 9 às 16 horas, na secretaria da Fafi. Serão oferecidas 30 vagas para cada área.
As aulas de teatro acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30, enquanto as de dança, de segunda a sexta, das 13h50 às 18 horas. Conforme o edital, são duas etapas no processo seletivo de dança e quatro no teatro.

Cursos técnicos de Teatro e Dança da Fafi

  • Vagas: 60, sendo 30 para cada área
  • Inscrições: até 10 de novembro de 2019 pelo site Vix Cursos
  • Confirmação:   de 11 a 14 de novembro, das 9 às 16 horas, na secretaria da Fafi
  • Informações: (27) 3381-6921

  • Pré-requisitos: 
  • TEATRO: o candidato deve ter a partir de 18 anos, ter cursado 50 horas de oficinas na área teatral com comprovação de certificado/declaração, estar cursando o 2º ano do ensino médio ou ter concluído - CONFIRA O EDITAL
  • DANÇA: o candidato dever ter idade a partir de 16 anos, estar cursando o 2º ano do ensino médio ou ter concluído e ter cinco anos de experiência comprovada em dança por meio de comprovações de estudos, certificado e declaração (que pode ser um comprovante único e/ou somados no total) - CONFIRA O EDITAL

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