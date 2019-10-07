Em 2019

Festival Nacional de Teatro de Vitória terá mais dias e novas mostras

Em sua 15ª edição, evento começa no próximo dia 13 de outubro com uma segunda rodada de apresentações em novembro

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 18:52

Espetáculo argentino "A Noite Iluminada", que faz parte da programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Vitória Crédito: Mauro Trullén Sonderegger
Os amantes do teatro podem se preparar que no próximo dia 13 de outubro inicia a 15ª edição do Festival Nacional de Teatro de Vitória. Neste ano, o evento chega com novidades, a iniciar pelo seu tempo de realização, que se estende até 21 de outubro e depois volta em novembro, de 9 a 14.
Elenice Moreira, diretora de produção do festival, ressalta que a programação está diversificada e a segunda etapa contará com mais espetáculos de rua e apresentações também em Cariacica. "O número grande de espetáculos inscritos não deu para comportar na primeira edição. Por isso ganhamos uma segunda semana em novembro. Sempre foi uma vontade ver o festival expandindo sua programação", explica.
Serão 15 dias de programação, com espetáculos sendo apresentados no Teatro da Ufes, Sesc Glória, Parque Moscoso,  Praça Costa Pereira, Teatro do Sesi e no Palácio Sônia Cabral, em Vitória, além do Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica. São produções capixabas, de outros Estados e até uma internacional - "A Noite Iluminada", da companhia argentina Junco . No total, a organização espera receber de 10 mil a 12 mil pessoas durante o evento.
Espetáculo Blow Elliot Benjamin, que faz parte da programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Vitória Crédito: Deborah Chibiaque
Com o acréscimo de dias, a programação ganhou duas novas mostras e uma homenagem a Wilson Nunes, que morreu neste ano. "Na programação, colocamos a Mostra Vera Viana para dar oportunidade para quem está começando e a Mostra Estudantil para pegar escolas de teatro e de ensino que tenham o teatro em sua grade", detalha.
"Dizemos que este, na realidade, é um ano de resistência; desistir jamais", conta Elenice, ressaltando que o festival continua mesmo com as dificuldades que os eventos culturais tem enfrentado.
"Desistir jamais pois passamos por um período de dificuldades político-culturais e o reflexo de todas ações no país passam por aqui. E o festival vai continuar é a nossa 15ª edição", completa.

A abertura do evento, neste domingo (13), será marcada pela homenagem ao ator e diretor Wilson Nunes, no Sesc Glória. Em seguida, às 19h30, será apresentada a tragicomédia “Blow Elliot Benjamin”, do G2 Cia de Dança, de Curitiba. 
A peça destaca a história real de um cidadão inglês, Elliot, que, após ser diagnosticado com câncer terminal, decide viver intensamente seus últimos dias e gasta todo o seu patrimônio. Porém, meses depois, ele descobre que o diagnóstico estava errado. Confira abaixo a programação completa do festival.

PRIMEIRA ETAPA - 13 A 21 DE OUTUBRO

  • 13 DE OUTUBRO (DOMINGO)
  • Espetáculo: "Blow Elliot Benjamin"
  • Grupo: G2 Cia de Dança - Teatro Guaíra (Curitiba - PR)
  • Horário: 19:30h
  • Local: CENTRO CULTURAL SESC GLORIA
  • 14 DE OUTUBRO (SEGUNDA)
  • II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL
  • Espetáculo: “Quando Acordar a Cidade”
  • Grupo: Cena Diversa  (Vila Velha - ES)
  • Horário: 19:30h
  • Local: Centro Cultural Sonia Cabral
  • 15 DE OUTUBRO (TERÇA)
  • Espetáculo: “La Cena”
  • Grupo: G2 Cia de Dança - Teatro Guaíra (Curitiba - PR)
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro da Ufes
  • 16 DE OUTUBRO (QUARTA)
  • Espetáculo: “Memorias de Um Cão”
  • Grupo: Coletivo de Teatro Alfenim (João Pessoa - PB)
  • Horário: 20h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • III MOSTRA PARALELA VERA VIANA
  • Espetáculo: “A Barca do Inferno” (Vitória - ES)
  • Grupo: Grupo Arte Oficina
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro da Ufes
  • 17 DE OUTUBRO (QUINTA)
  • III MOSTRA PARALELA VERA VIANA
  • Espetáculo: “Nem todos podem voar”
  • Grupo: GETA (Cariacica - ES)
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro da Ufes
  • 18 DE OUTUBRO (SEXTA)
  • Espetáculo: “Memorias de Um Cão”
  • Grupo: Coletivo de Teatro Alfenim (João Pessoa - PB)
  • Horário: 10h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL
  • LOCAL: Palácio da Cultura Sônia Cabral
  • Espetáculo: “Deus Negro”
  • Grupo: “Cia Teatro de Gente” (Montanha - ES)
  • Horário: 15h

  • Espetáculo: “Lampião, Herói ou Ladrão?” 
  • Grupo: Modéstia Parte Grupo de Teatro (Bertópolis - MG)
  • Horário: 19h

  • Espetáculo: “As Malas que Eu Carrego”
  • Grupo: Cia Teatral JC
  • Horário: 20h
  • 19 DE OUTUBRO (SÁBADO)
  • Espetáculo: “O Caipora e a Floresta”
  • Grupo: Cia Nós da Arte ” (RJ)
  • Horário: 10h
  • Local: Parque Moscoso

  • Espetáculo: “BURUNDANGA - A Revolução do Baixo Ventre”
  • Grupo: Paiol de Teatro (Cariacica - ES)
  • Horário: 20h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
  • 20 DE OUTUBRO (DOMINGO)
  • Espetáculo: "A Noite Iluminada"
  • Grupo: Companhia Junco (Argentina)
  • Horário: 16h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • Espetáculo: O Acerto de Contas
  • Grupo: Gota, Pó e Poeira (Guaçuí - ES)
  • Horário: 20h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
  • 21 DE OUTUBRO (SEGUNDA)
  • Espetáculo: "O Médico à Força"
  • Grupo: Gota, Pó e Poeira (Guaçuí - ES)
  • Horário: 12h
  • Local: Praça Costa Pereira
  • Espetáculo: "Édipo Sem Complexo"
  • Grupo: Cia Teatro Urgente (Vila Velha - ES)
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro do SESI

  • II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL
  • LOCAL: Palácio da Cultura Sônia Cabral
  • Espetáculo: “O Biombo”
  • Grupo:  Escola de Atores de Vitória (Vitória - ES)
  • Horário: 9h

  • Espetáculo: “A Bela Quase Adormecida”
  • Grupo: Grupo de Teatro Vitty (Vitória - ES)
  • Horário: 15h

  • Espetáculo: "Vá de Retro"
  • Grupo: Grupo Dois no Palco (Vitória - ES)
  • Horário: 19h30

  • Espetáculo: “Para Todo o Sempre
  • Grupo: Grupo Atos de Teatro (Vitória - ES)
  • Horário: 20h

SEGUNDA ETAPA - 9 A 14 DE NOVEMBRO

  • 9 DE NOVEMBRO (SÁBADO)
  • Espetáculo: “A Comédia da Maldição”
  • Grupo: Cia. Brasileira de Teatro Brincante (Crato-CE)
  • Horário: 12h
  • Local: Praça Costa Pereira
  • 10 DE NOVEMBRO (DOMINGO)
  • Espetáculo: "Taruíras Mutantes"
  • Grupo: Romeu e Julieta (Vitória - ES)
  • Horário: 16h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • Espetáculo: ”Um Recital Para Miguel Marvilla”
  • Grupo: Suely Bispo (Vitória - ES)
  • Horário: 19h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral

  • Espetáculo: “Nos tempos de Gungunhana”
  • Grupo: Klemente Tsamba - Moçambique
  • Horário: 20h
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral
  • 11 DE NOVEMBRO (SEGUNDA)
  • Espetáculo: "Palhaços: Patifes ou Heróis?"
  • Grupo: Circo Teatro Capixaba (Patrimônio da Penha - ES)
  • Horário: 12h
  • Local: Praça Costa Pereira

  • Espetáculo: "Barulho D'água"
  • Grupo: Companhia Nova de Teatro (São Paulo - SP)
  • Horário: 20h
  • Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica
  • 12 DE NOVEMBRO (TERÇA)
  • Espetáculo: “Era Solo Que Me Faltava”
  • Grupo: Lacarta Circo Teatro (Vitória - ES)
  • Horário: 12h
  • Local: Praça Costa Pereira
  • 13 DE NOVEMBRO (QUARTA)
  • Espetáculo: "Cartas para você " e "Sereia"
  • Grupo: L.A.R. Histórias com Diversões e Grupo ELA de Teatro (Cachoeiro do Itapemirim - ES)
  • Horário: 12h
  • Local: Praça Costa Pereira
  • 14 DE NOVEMBRO (QUINTA)
  • Espetáculo: A Mulher Que Matou os Peixes!!?
  • Grupo: Teatro Du Beco (Vitória - ES)
  • Horário: 15h
  • Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica

  • Espetáculo: “Vitor ou Vitrola
  • Grupo: HB Produções (Cariacica - ES)
  • Horário: 20h
  • Local: Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Cariacica

