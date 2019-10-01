Festival de Cinema de Vitória bate recordes

Homenagem. A homenageada capixaba Bernadette Lyra entre os atores Rômulo Medeiros e Juan Alba Crédito: Levi Mori

Foi super emocionante o encerramento do 26º Festival de Cinema de Vitória, na noite de domingo, no Sesc Glória. A homenageada da Bernadette Lyra recebeu o troféu Vitória das mãos da primeira-dama Virgínia Casagrande, que chegou de viagem à Itália e foi direto para o Glória. O festival 2019 quebrou recordes, exibindo 100 filmes em 100 horas de programação de curtas e longas, distribuídos em 12 mostra.

Outro ponto alto desta edição foi a tenda musical ampliada em tamanho e programação com shows nacionais e a internacional greco-brasileira Katerina Polemi, e o excepcional Johnny Hooker, que antecipou o Viradão cultural em plena sexta-feira no centro de Vitória e lotou a Praça Costa Pereira.

Show. O cantor Johnny Hooker e Milly Cruz: nos bastidores do 26º Festival de Cinema de Vitória. Crédito: Levi Mori

Bariátrica em alta

O cirurgião Gustavo Peixoto irá comandar um bate-papo sobre cirurgia bariátrica, que será realizado no Hospital Meridional, no dia 2 de outubro, às 18h30. O evento é uma oportunidade para a população sanar dúvidas sobre o assunto e entender a forma mais segura e indicada de realizar o procedimento, além de quais fatores devem ser avaliados antes de dar esse passo. O encontro é gratuito e aberto ao público.

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Confira os cliques da festa de aniversário de 40 anos do empresário Scandar Nemer

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Marilucia Dalla convida para a abertura oficial do Outubro Rosa, nesta terça-feira, dia 1º, às 18h, no Palácio Anchieta.

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Idealizador do portal Mentores S.A., Wallace Vieira, abordará durante um talk no próximo dia 4 de outubro, no Spasso Lab, no Shopping MontSerrat "Como criar fãs para sua marca”, dando dicas, também, de como gerar inspiração e prosperidade para os negócios. O evento é aberto ao público.

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Nesta terça-feira, dia 1, às 17h, o diretor da Espírito Cacau, Paulo Roberto Gonçalves Pereira, estará na mostra de arquitetura e decoração de primavera do Shopping Rio Branco, ‘MARQ-2019 – Flores para sua casa’, para comandar uma palestra sobre os "Benefícios do Verdadeiro Chocolate".

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Nosso médico capixaba especialista em dor crônica André Félix chega a São Paulo neste sábado, dia 5, para ministrar a palestra “Manejo da dor crônica no atleta de alto rendimento”. O workshop acontece durante o evento “Meeting de Saúde e Performance Humana”, no Vale do Paraíba.

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Paula Baião e Aloízio Faria Jr. estão "grávidos" do segundo filho.

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A médica Julianne Wagmacker é a mais nova integrante da equipe do estúdio da micropigmentadora Vanessa Cabral.

Queridos de RR. Andréia e Laurentino Biccas, que acaba de celebrar 50 anos. Crédito: Mônica Zorzanelli

"Não quero ser lembrado só por minha música." Alok - DJ

Moda. Renata Vervloet e Raquel Lima: em coquetel de coleção de verão 2020. Crédito: Mônica Zorzanelli

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