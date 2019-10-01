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Renata Rasseli

Festival de Cinema de Vitória bate recordes

O evento foi encerrado com homenagem à escritora Bernadette Lyra

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 00:00

Públicado em 

01 out 2019 às 00:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Homenagem. A homenageada capixaba Bernadette Lyra entre os atores Rômulo Medeiros e Juan Alba Crédito: Levi Mori
Foi super emocionante o encerramento do 26º Festival de Cinema de Vitória, na noite de domingo, no Sesc Glória. A homenageada da Bernadette Lyra recebeu o troféu Vitória das mãos da primeira-dama Virgínia Casagrande, que chegou de viagem à Itália e foi direto para o Glória. O festival 2019 quebrou recordes, exibindo 100 filmes em 100 horas de programação de curtas e longas, distribuídos em 12 mostra.
Outro ponto alto desta edição foi a tenda musical ampliada em tamanho e programação com shows nacionais e a internacional greco-brasileira Katerina Polemi, e o excepcional Johnny Hooker, que antecipou o Viradão cultural em plena sexta-feira no centro de Vitória e lotou a Praça Costa Pereira.
Show. O cantor Johnny Hooker e Milly Cruz: nos bastidores do 26º Festival de Cinema de Vitória. Crédito: Levi Mori

Bariátrica em alta

O cirurgião Gustavo Peixoto irá comandar um bate-papo sobre cirurgia bariátrica, que será realizado no Hospital Meridional, no dia 2 de outubro, às 18h30. O evento é uma oportunidade para a população sanar dúvidas sobre o assunto e entender a forma mais segura e indicada de realizar o procedimento, além de quais fatores devem ser avaliados antes de dar esse passo. O encontro é gratuito e aberto ao público.

Galeria de Fotos

Confira os cliques da festa de aniversário de 40 anos do empresário Scandar Nemer

Zig.

Marilucia Dalla convida para a abertura oficial do Outubro Rosa, nesta terça-feira, dia 1º, às 18h, no Palácio Anchieta.

Zag.

Idealizador do portal Mentores S.A., Wallace Vieira, abordará durante um talk no próximo dia 4 de outubro, no Spasso Lab, no Shopping MontSerrat "Como criar fãs para sua marca”, dando dicas, também, de como gerar inspiração e prosperidade para os negócios. O evento é aberto ao público.

Zig.

Nesta terça-feira, dia 1, às 17h, o diretor da Espírito Cacau, Paulo Roberto Gonçalves Pereira, estará na mostra de arquitetura e decoração de primavera do Shopping Rio Branco, ‘MARQ-2019 – Flores para sua casa’, para comandar uma palestra sobre os "Benefícios do Verdadeiro Chocolate".

Zag.

Nosso médico capixaba especialista em dor crônica André Félix chega a São Paulo neste sábado, dia 5, para ministrar a palestra “Manejo da dor crônica no atleta de alto rendimento”. O workshop acontece durante o evento “Meeting de Saúde e Performance Humana”, no Vale do Paraíba.

Zig.

Paula Baião e Aloízio Faria Jr. estão "grávidos" do segundo filho.

Zag.

A médica Julianne Wagmacker é a mais nova integrante da equipe do estúdio da micropigmentadora Vanessa Cabral.
Queridos de RR. Andréia e Laurentino Biccas, que acaba de celebrar 50 anos.  Crédito: Mônica Zorzanelli
"Não quero ser lembrado só por minha música."
Alok - DJ
Moda. Renata Vervloet e Raquel Lima: em coquetel de coleção de verão 2020. Crédito: Mônica Zorzanelli

Zig.

Whagner Torezani abriu sua agenda de outubro para os clientes dispostos a colaborarem com a campanha do Outubro Rosa. Durante todo o mês, o hair stylist vai realizar, de forma gratuita, cortes de cabelos, com mais de 15cm, para serem doados a instituições que tratam de pacientes diagnosticados com câncer.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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