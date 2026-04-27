Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira

As potencialidades do turismo no Espírito Santo estão sendo apresentadas para agentes de viagem de todo o Brasil nesta semana durante o ES Tour - Salão Capixaba do Turismo. No evento, realizado em uma área na região do Aeroporto de Vitória, um dos destaques são versões "pocket" de pontos turísticos e atrativos do Estado.





Painéis e maquetes do Convento da Penha e do Buda de Ibiraçu em tamanho reduzido são atrações para os visitantes da feira, assim como espaços dedicados aos turismos de experiência, que passam pelo café, morango e pela lavanda, e de aventura, representado pelo passeio de balão.





Confira as imagens de como o Espírito Santo está sendo apresentado na feira.