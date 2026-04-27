Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES Tour

Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira

Atrativos do Estado são apresentados para agentes de turismo de todo o Brasil durante feira em Vitória

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 20:51

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 abr 2026 às 20:51

As potencialidades do turismo no Espírito Santo estão sendo apresentadas para agentes de viagem de todo o Brasil nesta semana durante o ES Tour - Salão Capixaba do Turismo. No evento, realizado em uma área na região do Aeroporto de Vitória, um dos destaques são versões "pocket" de pontos turísticos e atrativos do Estado. 


Painéis e maquetes do Convento da Penha e do Buda de Ibiraçu em tamanho reduzido são atrações para os visitantes da feira, assim como espaços dedicados aos turismos de experiência, que passam pelo café, morango e pela lavanda, e de aventura, representado pelo passeio de balão. 


Confira as imagens de como o Espírito Santo está sendo apresentado na feira. 

Veja Também 

Imagem de destaque

ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Feira de turismo ESTOUR

Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES

Nesta terça, A Gazeta terá o painel "Diálogos – Desbloqueando o Potencial do Turismo Capixaba", às 19h, com o colunista de Economia Abdo Filho, o presidente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, e o empresário Fernando Cinelli. 

Leia Mais

Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira

Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo Turismo no ES espírito santo Buda gigante Convento da Penha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: eleitor tem menos de 10 dias para tirar ou regularizar título
A ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil
PF cumpre mandados no ES em operação contra abuso infantil no Brasil e em 15 países
Endividamento silencioso: como pequenas contas podem quebrar o seu orçamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados