Empresa do ES entra na lista de marcas que crescem 10 vezes mais rápido que o mercado

A empresa capixaba True Source, especializada em suplementação e alimentação saudável, entrou na lista que apontou as 53 marcas brasileiras que crescem dez vezes mais rápido que o seu segmento.
Insurgent Brands (marcas insurgentes em português) é um estudo global conduzido pela consultoria Bain & Company publicado anualmente há 10 anos em mercados como Estados Unidos e Europa e chega à primeira edição brasileira.
O levantamento identifica empresas independentes e disruptivas de bens de consumo, especialmente nos setores de alimentos, bebidas e cuidados pessoais, que, embora representam uma fatia pequena do mercado total (cerca de 2%), costumam ser as responsáveis por mais de 35% de todo o crescimento financeiro.
As marcas precisam atender a critérios rigorosos para entrar no estudo, como: gerar mais de US$ 35 milhões em receita anual (em canais de vendas rastreados - como os dados da NielsenIQ); ter crescido pelo menos 10 vezes mais do que a média da sua categoria, nos últimos cinco anos; e manter um crescimento positivo nos últimos 2 anos.
Para ser elegível, o estudo considerou como marcas insurgentes brasileiras aquelas que geraram mais de R$ 10 milhões em vendas e cresceram substancialmente acima da média de sua respectiva categoria.
Além disso, é preciso ser uma empresa independente ou ter sido adquirida por uma grande corporação há no máximo dois anos.
O levantamento revela que essas empresas operam com indicadores significativamente superiores à média, consolidando um novo padrão de desenvolvimento no mercado de bens de consumo brasileiro.
Para a True, o reconhecimento acontece em um momento estratégico da companhia. A marca vive uma fase de crescimento, expansão de portfólio e consolidação da presença no mercado de wellness, impulsionada pela crescente demanda por suplementação premium, ingredientes funcionais e novos rituais de bem-estar.
“A entrada da True entre as marcas reconhecidas pela Bain como insurgentes compactua com a nossa visão de que o futuro do bem-estar será construído por empresas capazes de combinar ciência, inovação e uma relação genuína com o consumidor. Mais do que acompanhar tendências, buscamos criar novos hábitos e novas formas de consumo”, comemora Patrick Schilte, CEO e fundador da True.
Como negócios escalam
As características geográficas do país influenciam diretamente a forma como esses negócios escalam. A grande extensão territorial e a fragmentação do varejo impulsionam o uso intensivo de canais digitais, como vendas diretas ao consumidor e via redes sociais, especialmente no início da operação. Segundo o estudo, observa-se ainda uma forte penetração de nomes liderados por influenciadores e celebridades, o que favorece a construção ágil de audiência e confiança.
"O Brasil tem características únicas que aceleram o surgimento de marcas insurgentes: uma base enorme de consumidores conectados e um ecossistema robusto de criadores de conteúdo e fundadores que constroem audiência antes mesmo de chegar ao varejo físico. O estudo mostra que esse modelo já está produzindo resultados concretos: marcas que crescem até 10 vezes acima da média da sua categoria e vendem até 3 vezes mais rápido do que os incumbentes nos pontos de venda onde estão presentes", afirma Maximiliano Rotella, sócio da Bain & Company nas práticas de consumo e varejo e responsável pelo estudo no Brasil.
Confira a lista
Cuidados pessoais
1. Aura Beauty
2. Boca Rosa
3. Bruna Tavares
4. Creamy Skincare
5. Fran by Franciny Ehlke
6. Gold Black
7. Herbíssimo
8. Jacques Janine
9. Labotrat
10. Lola Cosmetics
11. Mari Maria Makeup
12. Ollie
13. Pink Cheeks
14. Principia
15. Sallve
16. Vizzela
17. Wepink
18. Widi Care
Alimentos
1. Bacio di Latte
2. Dr. Peanut
3. Haoma
4. Liv Up
5. Nautique
Nutrição/suplementos
1. Adaptogen
2. +Mu
3. Bold Snacks
4. Dark Lab
5. Dobro
6. Giuday
7. GoodVit
8. Hidradose
9. Magflan
10. Maxinutri
11. QualyNutri
12. Supra
13. True
14. Vitafor
Bebidas não alcoólicas
1. Baly
2. Caffeine Army
3. Dikoko
4. JAL
5. Moving
6. Nosso Coco
7. Nude
8. OQ Bebidas Saudáveis
9. Puri
10. Vida Veg
Bebidas alcoólicas
1. Brussels
2. Cachaça Preciosa do Vale
3. Eternity
4. Hocus Pocus
5. We Mix
6. Xeque Mate