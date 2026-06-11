Empresa do ES entra na lista de marcas que crescem 10 vezes mais rápido que o mercado

A empresa capixaba True Source, especializada em suplementação e alimentação saudável, entrou na lista que apontou as 53 marcas brasileiras que crescem dez vezes mais rápido que o seu segmento.





Insurgent Brands (marcas insurgentes em português) é um estudo global conduzido pela consultoria Bain & Company publicado anualmente há 10 anos em mercados como Estados Unidos e Europa e chega à primeira edição brasileira.





O levantamento identifica empresas independentes e disruptivas de bens de consumo, especialmente nos setores de alimentos, bebidas e cuidados pessoais, que, embora representam uma fatia pequena do mercado total (cerca de 2%), costumam ser as responsáveis por mais de 35% de todo o crescimento financeiro.





As marcas precisam atender a critérios rigorosos para entrar no estudo, como: gerar mais de US$ 35 milhões em receita anual (em canais de vendas rastreados - como os dados da NielsenIQ); ter crescido pelo menos 10 vezes mais do que a média da sua categoria, nos últimos cinco anos; e manter um crescimento positivo nos últimos 2 anos.





Para ser elegível, o estudo considerou como marcas insurgentes brasileiras aquelas que geraram mais de R$ 10 milhões em vendas e cresceram substancialmente acima da média de sua respectiva categoria.





Além disso, é preciso ser uma empresa independente ou ter sido adquirida por uma grande corporação há no máximo dois anos.





O levantamento revela que essas empresas operam com indicadores significativamente superiores à média, consolidando um novo padrão de desenvolvimento no mercado de bens de consumo brasileiro.





Para a True, o reconhecimento acontece em um momento estratégico da companhia. A marca vive uma fase de crescimento, expansão de portfólio e consolidação da presença no mercado de wellness, impulsionada pela crescente demanda por suplementação premium, ingredientes funcionais e novos rituais de bem-estar.





“A entrada da True entre as marcas reconhecidas pela Bain como insurgentes compactua com a nossa visão de que o futuro do bem-estar será construído por empresas capazes de combinar ciência, inovação e uma relação genuína com o consumidor. Mais do que acompanhar tendências, buscamos criar novos hábitos e novas formas de consumo”, comemora Patrick Schilte, CEO e fundador da True.