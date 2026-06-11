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Estudo

Empresa do ES entra na lista de marcas que crescem 10 vezes mais rápido que o mercado

Levantamento global Insurgent Brands aponta a capixaba True Source entre as 53 marcas nacionais que crescem acima da média de suas categorias

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 15:59

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 jun 2026 às 15:59
Suplementos da empresa capixaba True Source
Suplementos da empresa capixaba True Source Divulgação

A empresa capixaba True Source, especializada em suplementação e alimentação saudável, entrou na lista que apontou as 53 marcas brasileiras que crescem dez vezes mais rápido que o seu segmento. 


Insurgent Brands (marcas insurgentes em português) é um estudo global conduzido pela consultoria Bain & Company publicado anualmente há 10 anos em mercados como Estados Unidos e Europa e chega à primeira edição brasileira. 


O levantamento identifica empresas independentes e disruptivas de bens de consumo, especialmente nos setores de alimentos, bebidas e cuidados pessoais, que, embora representam uma fatia pequena do mercado total (cerca de 2%), costumam ser as responsáveis por mais de 35% de todo o crescimento financeiro.


As marcas precisam atender a critérios rigorosos para entrar no estudo, como: gerar mais de US$ 35 milhões em receita anual (em canais de vendas rastreados - como os dados da NielsenIQ); ter crescido pelo menos 10 vezes mais do que a média da sua categoria, nos últimos cinco anos; e manter um crescimento positivo nos últimos 2 anos


Para ser elegível, o estudo considerou como marcas insurgentes brasileiras aquelas que geraram mais de R$ 10 milhões em vendas e cresceram substancialmente acima da média de sua respectiva categoria.


Além disso, é preciso ser uma empresa independente ou ter sido adquirida por uma grande corporação há no máximo dois anos. 


O levantamento revela que essas empresas operam com indicadores significativamente superiores à média, consolidando um novo padrão de desenvolvimento no mercado de bens de consumo brasileiro.


Para a True, o reconhecimento acontece em um momento estratégico da companhia. A marca vive uma fase de crescimento, expansão de portfólio e consolidação da presença no mercado de wellness, impulsionada pela crescente demanda por suplementação premium, ingredientes funcionais e novos rituais de bem-estar.


“A entrada da True entre as marcas reconhecidas pela Bain como insurgentes compactua com a nossa visão de que o futuro do bem-estar será construído por empresas capazes de combinar ciência, inovação e uma relação genuína com o consumidor. Mais do que acompanhar tendências, buscamos criar novos hábitos e novas formas de consumo”, comemora Patrick Schilte, CEO e fundador da True.

Como negócios escalam

As características geográficas do país influenciam diretamente a forma como esses negócios escalam. A grande extensão territorial e a fragmentação do varejo impulsionam o uso intensivo de canais digitais, como vendas diretas ao consumidor e via redes sociais, especialmente no início da operação. Segundo o estudo, observa-se ainda uma forte penetração de nomes liderados por influenciadores e celebridades, o que favorece a construção ágil de audiência e confiança. 


"O Brasil tem características únicas que aceleram o surgimento de marcas insurgentes: uma base enorme de consumidores conectados e um ecossistema robusto de criadores de conteúdo e fundadores que constroem audiência antes mesmo de chegar ao varejo físico. O estudo mostra que esse modelo já está produzindo resultados concretos: marcas que crescem até 10 vezes acima da média da sua categoria e vendem até 3 vezes mais rápido do que os incumbentes nos pontos de venda onde estão presentes", afirma Maximiliano Rotella, sócio da Bain & Company nas práticas de consumo e varejo e responsável pelo estudo no Brasil.

Confira a lista

Cuidados pessoais

1. Aura Beauty

2. Boca Rosa

3. Bruna Tavares

4. Creamy Skincare

5. Fran by Franciny Ehlke

6. Gold Black

7. Herbíssimo

8. Jacques Janine

9. Labotrat

10. Lola Cosmetics

11. Mari Maria Makeup

12. Ollie

13. Pink Cheeks

14. Principia

15. Sallve

16. Vizzela

17. Wepink

18. Widi Care


Alimentos

1. Bacio di Latte

2. Dr. Peanut

3. Haoma

4. Liv Up

5. Nautique


Nutrição/suplementos

1. Adaptogen

2. +Mu

3. Bold Snacks

4. Dark Lab

5. Dobro

6. Giuday

7. GoodVit

8. Hidradose

9. Magflan

10. Maxinutri

11. QualyNutri

12. Supra

13. True

14. Vitafor


Bebidas não alcoólicas

1. Baly

2. Caffeine Army

3. Dikoko

4. JAL

5. Moving

6. Nosso Coco

7. Nude

8. OQ Bebidas Saudáveis

9. Puri

10. Vida Veg


Bebidas alcoólicas

1. Brussels

2. Cachaça Preciosa do Vale

3. Eternity

4. Hocus Pocus

5. We Mix

6. Xeque Mate

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