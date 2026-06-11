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Portaria de ministério

Montadora de empresário do ES é suspensa de programa por não comprovar investimentos

Lecar teve habilitação no programa Mover suspensa por ultrapassar prazo para entregar informações exigidas por lei; empresário diz que vai regularizar a situação até o próximo dia 20

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 18:52

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 jun 2026 às 18:52
CEO e fundador da Lecar, Flávio Figueiredo Assis
Flávio Assis diz que Lecar cumprir metas de investimentos para permanecer no programa. Lecar/Divulgação

O governo federal suspendeu a licença necessária para a montadora de carros elétricos Lecar participar do Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) pela falta de comprovação de investimentos. 


Publicada na semana passada em portaria pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a decisão tem efeitos retroativos contados a partir de 1º de maio de 2026 e foi motivada pelo fato de a marca do empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis não ter apresentado o Relatório de Execução de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D) relativo ao ano-calendário de 2024. 


De acordo com o documento oficial, a montadora ultrapassou o prazo regulamentar em mais de três meses sem regularizar a entrega das informações exigidas por lei.


Questionado sobre a suspensão do benefício, o empresário disse não entender o motivo, visto que o prazo de entrega das informações teria sido prorrogado até o dia 30 de junho, segundo ele.


“As informações são bem detalhadas, precisas e, consequentemente, trabalhosas, mas cumprimos as metas de investimentos necessários para permanecer no programa. Dia 20 estaremos fazendo o envio e aguardamos o retorno ao programa Mover sem complicações”, afirma Flávio Assis.


A medida interrompe a habilitação que havia sido concedida à Lecar em dezembro de 2024. De acordo com informações do MDIC, a habilitação ao Mover dá direito à empresa de solicitar crédito financeiro em contrapartida a investimentos em ativos fixos e a despesas pesquisa e desenvolvimento (P&D). 


Segundo o ministério, a suspensão permanecerá vigente até que a Lecar regularize as obrigações pendentes, comprovando a execução dos investimentos em inovação previstos pelo programa federal.


O Mover é um programa substituto do Rota 2030 e dita as regras da política industrial automotiva com metas de longo prazo. A iniciativa prevê a injeção de R$ 19,3 bilhões em incentivos fiscais até 2028, priorizando sempre a descarbonização e a eficiência energética do setor. As montadoras utilizam esse crédito tributário para reduzir o impacto do IPI Verde. Só a Lecar, segundo Flávio Assis, foi homologada com R$ 780 milhões em créditos fiscais.

Projeção de fábrica da Lecar em Sooretama Divulgação / Lecar

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Montadora de empresário do ES adia produção de carro híbrido flex para 2027

O projeto

Criada em 2022, a Lecar ainda não conseguiu viabilizar o lançamento de seus carros. O primeiro modelo previsto para ser desenvolvido é o cupê híbrido flex 459. Também está nos planos o Campo, uma picape cabine dupla híbrido flex. Inicialmente a previsão era produzir os carros a partir de dezembro de 2024, mas o prazo já havia sido adiado para 2027.


A montadora planeja contar com uma fábrica em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, para concentrar a produção. Mas, segundo Assis, a empresa ainda aguarda a liberação de documentos do terreno e licenças ambientais para iniciar a construção da unidade.


A previsão da empresa é construir um complexo fabril com capacidade para produzir 120 mil carros por ano e gerar 1.300 empregos. A unidade deverá ocupar 90 mil m² de área construída em um terreno de 500 mil m². No site da Lecar, a previsão de inauguração da fábrica consta para agosto de 2027.

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