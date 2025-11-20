Lecar

Montadora de empresário do ES adia produção de carro híbrido flex para 2027

Fábrica da montadora Lecar está prevista para ser instalada em Sooretama, no Norte do Estado; construção é planejada para início de 2026

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 18:07

A brasileira Lecar vive um choque de realidade na indústria automotiva. Após mudar o plano de produzir um carro elétrico nacional para apostar em modelos híbridos flex, a futura montadora divulga novos prazos.

O início da construção da fábrica de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, deve ocorrer no primeiro trimestre de 2026, após a conclusão dos processos de licenciamento ambiental. O terreno tem 460 mil metros quadrados, e o plano é ter capacidade para montar 120 mil automóveis por ano.

Inicialmente, a Lecar previa que seus carros seriam produzidos a partir de dezembro de 2024, o que significaria desenvolver veículos do zero e colocá-los nas ruas em cerca de dois anos. O prazo curto gerou desconfiança no mercado e, de fato, se comprovou inviável. Mas os planos seguem.

Empresário capixaba planeja construir fábrica da Lecar em Sooretama Crédito: Lecar/Divulgação

"Até eu, se chegasse uma pessoa e dissesse que iria fazer um carro no Brasil, teria dúvidas [sobre a viabilidade do projeto]", disse Flávio Figueiredo Assis, empresário capixaba que iniciou o projeto em 2022 e sonhava ser o Elon Musk brasileiro. "Somos só uma sementinha do futuro da mobilidade no Brasil."

O empresário conseguiu fechar parcerias com as empresas WEG e Horse para o fornecimento do sistema híbrido flex. Entretanto, ainda não existem protótipos funcionais, embora os desenhos dos modelos já tenham sido definidos.

A marca construiu protótipos de um cupê, que vai se chamar 459, da picape Campo e, agora, do utilitário esportivo Tático.

Assis chegou a afirmar que a motorização híbrida flex permitiria rodar cerca de 33 km queimando apenas um litro de etanol. Contudo, o número só poderá ser verificado quando versões prontas para rodar estiverem prontas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta