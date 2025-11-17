IAN-Findes 2025

Ambiente de negócios mantém avanço no ES; veja cidades com maiores notas

Maioria das cidades teve melhora no índice desenvolvido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo de 2024 para 2025; confira os principais destaques

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:36

A nota média estadual do Indicador de Ambiente de Negócios passou de 4,08 em 2019 para 5,36 em 2025 Crédito: Pixabay

O ambiente de negócios do Espírito Santo segue em alta, com todos os municípios tendo melhorando seu desempenho nos últimos anos. Dados do diagnóstico Indicador de Ambiente de Negócios (IAN) realizado pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) mostram que a média de crescimento nos últimos seis anos foi de 4,7% em todas as cidades capixabas.

Com isso, a nota média estadual passou de 4,08 em 2019 para 5,36 em 2025. Nos últimos dois anos, 64 cidades registraram aumento na nota, mostrando que o movimento de melhoria tem sido contínuo.

A análise feita pelo Observatório da Indústria separa os municípios em seis grupos – também chamados de clusters –, reunindo cidades com características similares. O objetivo dessa divisão é respeitar as diferenças e semelhanças de cada conjunto de localidades, de forma a permitir a comparação.

Três dos clusters têm nota média maior do que a do Estado. Os melhores índices estão no grupo 5, formado por quatro cidades da Grande Vitória. Vitória tem a pontuação mais alta (7,87), seguida por Vila Velha (6,28) e Serra (6,26).

O destaque fica também para cidades do cluster 3, como Venda Nova do Imigrante (6,92), Anchieta (6,58) e Santa Teresa (6,31). E ainda do 4, com Aracruz (6,65), Colatina (6,36) e João Neiva (6,33). O índice vai de 0 a 10.

Paulo Baraona, presidente da Findes, destaca que o IAN-Findes funciona como uma ferramenta de gestão para os prefeitos, ajudando à tomada de decisões para o crescimento dos municípios e também à criação de um ambiente de negócios que atraia as indústrias. "O IAN também ajuda o empresário a ter noção de quais municípios podem melhor se adaptar ao seu negócios", lembra.

A economista-chefe da Findes e gerente executiva do Observatório, Marília Silva, aponta que esse diagnóstico é importante para medir o quanto os municípios estão prontos para receber inovações, para o desenvolvimento de empreendimentos e para a atração de investimentos. Para ela, os principais destaques dentro dos eixos analisados são infraestrutura e gestão fiscal.

"São dois eixos dentro desse indicador que cresceram bastante de 2019 até 2025. É um resultado muito interessante, inclusive por parte das prefeituras. Lembrando que gestão fiscal é como o prefeito administra as finanças, o quanto investe dentro desses municípios e controla os gastos correntes. Dá para ver que isso está influenciando no bom desempenho dos municípios no que diz respeito ao ambiente de negócios", detalha.

O que o IAN avalia

O IAN avalia quatro grandes eixos: Gestão Pública, Infraestrutura, Capital Humano e Potencial de Mercado. São levadas em conta questões como condições urbanas, transporte, segurança pública, educação, saúde e qualificação de mão de obra. São analisados ainda processos burocráticos e gestão fiscal, além de acesso ao crédito, diversidade setorial, inovação e tamanho de mercado. No total, são observados 12 categorias e 42 indicadores.

“Esses dados serão transformados em informações qualificadas para orientar a ação, tornando o ambiente de negócios do Espírito Santo mais desenvolvido”, aponta Marília.

O eixo que mais avançou desde o início da série foi o de Gestão Pública, refletindo melhorias na administração municipal, na organização fiscal, no volume de investimentos e na redução do tempo para abrir uma empresa. Entre 2019 e 2025, 76 municípios capixabas registraram avanços expressivos nesse campo. O indicador passou de 3,61 para 5,92 pontos nesse período, um crescimento médio de 8,6% ao ano.

Melhor evolução por grupo de cidades de 2019 a 2025

Cluster 1 - Jaguaré

Jaguaré Cluster 2 - Pinheiros

- Pinheiros Cluster 3 - Santa Teresa

- Santa Teresa Cluster 4 - Jerônimo Monteiro

- Jerônimo Monteiro Cluster 5 - Vila Velha

- Vila Velha Cluster 6 - Mimoso do Sul

Segundo Marília Silva, o eixo Infraestrutura também mostrou evolução importante. De melhorias no saneamento básico ao avanço na coleta de resíduos, passando por maior estabilidade na distribuição de água e queda em furtos e roubos nas ruas, o eixo cresceu em 75 municípios ao longo dos últimos seis anos.

No eixo Capital Humano, que reúne temas como educação, saúde e qualificação profissional, todos os municípios do Estado melhoraram desde 2019. O indicador avançou de 3,76 em 2019 para 5,24 em 2025, com crescimento médio de 5,7% ao ano. O destaque no período foi a área de saúde, com redução de mortes por doenças crônicas e, mais recentemente, o aumento de trabalhadores formais com pelo menos ensino médio completo.

Já o eixo Potencial de Mercado, que analisa crédito, diversidade econômica e tamanho do mercado, cresceu um pouco menos que os demais, passando de 4,43 para 4,47 pontos entre 2019 e 2025, com aumento médio anual de 0,2%. No mesmo período, 42 dos 78 municípios apresentaram avanços nas suas notas. A diversidade econômica ainda deu impulso ao indicador entre 2024 e 2025, mostrando que mais cidades estão ampliando suas atividades e reduzindo a dependência de poucos setores. Ao todo, 63 municípios melhoraram seu desempenho no IAN.

