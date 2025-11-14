Decisão de Trump

Governo do ES comemora redução de tarifas dos EUA sobre café e outros produtos

Casa Branca publicou nesta sexta-feira (14) ordem executiva diminuindo taxação sobre a importação de uma série de produtos, o que pode beneficiar o Espírito Santo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:41

Grãos de café: Estados Unidos são um dos principais destinos da produção do Estado Crédito: Divulgação

Desde agosto, a compra de produtos do Brasil pelos Estados Unidos é alvo de uma sobretaxa de 50%. A decisão desta sexta-feira (14), porém, ainda não esclarece de quanto será a queda no tarifaço.

O governador Renato Casagrande destacou que a decisão dos EUA de reduzir tarifas sobre produtos agrícolas, anunciada na noite desta sexta-feira (14), reforça a importância do diálogo e da cooperação internacional.

"Para o Espírito Santo, com produção forte e qualificada do café às frutas, essa abertura amplia oportunidades e fortalece nossa economia. Nossa expectativa é que a medida avance, alcançando também os demais produtos e ampliando as oportunidades para quem produz no Espírito Santo e no Brasil", afirmou o governador, em publicação na rede social

Já o vice-governador Ricardo Ferraço afirmou que a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, representa uma ótima notícia para o Espírito Santo.

"Somos um dos maiores produtores de café do país, e os Estados Unidos são um dos dos principais destinos da nossa exportação. Com tarifas elevadas, os produtos capixabas perdiam competitividade diante de outros países. Agora, essa mudança tende a restabelecer nossas vantagens no mercado internacional e dar mais tranquilidade aos nossos produtores, que poderão seguir investindo e expandindo com segurança, o que faz o Espírito Santo crescer e gerar oportunidades”, pontuou.



Exportadores têm cautela

Já o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil ainda vê a redução com cautela por ainda não saber o real impacto da medida assinada pela Casa Branca.

Nota assinada pelo presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Márcio Ferreira, recorda que o Brasil possui duas tarifas: a base, de 10%, e a adicional, de 40%, referente ao Artigo 301.

"É necessário, contudo, análise para entender se esse novo ato se aplica apenas à tarifa base de 10%, à de 40% ou a ambas. O Cecafé está em contato com seus pares americanos, neste momento, para analisar, cuidadosamente, a situação e termos noção do real cenário que se apresenta", afirma.

