Economia capixaba cresce acima da média nacional em 2023

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:36
O Espírito Santo encerrou 2023 com um desempenho econômico de destaque no cenário nacional. O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu 3,4%, superando a média do Brasil (3,2%) e da Região Sudeste (2,7%), segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (14).
Com esse avanço, a economia capixaba atingiu R$ 209,8 bilhões, mantendo-se na 14ª posição entre os estados brasileiros e garantindo um dos maiores PIBs per capita do país: R$ 54.733 por habitante.
“Os resultados mostram a força da economia do Espírito Santo, que conseguiu crescer acima da média nacional mesmo em um contexto de desafios regionais e globais”, afirmou Pablo Lira, diretor-geral do IJSN.
O setor industrial foi o grande protagonista, com alta de 8,6%. Destaques:
Por outro lado, a Indústria de transformação caiu -3,8%, afetada pela redução na produção de aço.
Representando 66,1% do PIB estadual, os serviços cresceram 2,6%, com destaque para comércio e reparação de veículos, que se tornou a atividade de maior peso na economia capixaba, com 17,2% de participação.
Já a Agropecuária sofreu retração de 10,1%, reflexo da queda na produção de café: -25,1% para o arábica e -10,1% para o conilon.
A participação da economia capixaba na geração de riquezas do país teve leve crescimento, passando de 1,8% em 2022 para 1,9% em 2023.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o