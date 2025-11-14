Bom resultado

Economia capixaba cresce acima da média nacional em 2023

PIB capixaba avançou 3,4%, impulsionado por indústria e serviços, e alcança R$ 209,8 bilhões, segundo levantamento divlgado nesta sexta-feira (14) pelo IBGE

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:36

O Espírito Santo encerrou 2023 com um desempenho econômico de destaque no cenário nacional. O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu 3,4%, superando a média do Brasil (3,2%) e da Região Sudeste (2,7%), segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (14).

Com esse avanço, a economia capixaba atingiu R$ 209,8 bilhões, mantendo-se na 14ª posição entre os estados brasileiros e garantindo um dos maiores PIBs per capita do país: R$ 54.733 por habitante.

“Os resultados mostram a força da economia do Espírito Santo, que conseguiu crescer acima da média nacional mesmo em um contexto de desafios regionais e globais”, afirmou Pablo Lira, diretor-geral do IJSN.

O setor industrial foi o grande protagonista, com alta de 8,6%. Destaques:

Indústrias extrativas (+22,5%), impulsionadas pela produção de petróleo, gás natural e pelotização de minério de ferro;

Energia e saneamento (+10,9%);



Construção (+1,2%).



Por outro lado, a Indústria de transformação caiu -3,8%, afetada pela redução na produção de aço.

Serviços lideram estrutura econômica

Representando 66,1% do PIB estadual, os serviços cresceram 2,6%, com destaque para comércio e reparação de veículos, que se tornou a atividade de maior peso na economia capixaba, com 17,2% de participação.

Já a Agropecuária sofreu retração de 10,1%, reflexo da queda na produção de café: -25,1% para o arábica e -10,1% para o conilon.

A participação da economia capixaba na geração de riquezas do país teve leve crescimento, passando de 1,8% em 2022 para 1,9% em 2023.

