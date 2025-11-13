Havan confirma interesse em construir megaloja em Vila Velha

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:54
A rede varejista catarinense Havan confirmou que a cidade de Vila Velha está no radar de expansão para a instalação de uma nova megaloja. Não há prazo ainda para inauguração do empreendimento, previsto para os próximos anos. No Espírito Santo, a rede já está presente em Linhares, na Região Norte.
A ideia é que a nova unidade da Havan seja instalada na Avenida Carlos Lindenberg, que também vai receber duas novas megalojas até o final do ano. A área, de 35 mil metros quadrados, fica imediatamente ao lado do Assaí Atacadista, que está em fase final de construção, próximo ao cruzamento com a Rodovia Darly Santos.
No final de novembro, será inaugurada a primeira unidade no Espírito Santo da rede varejista Lojas G, localizada na região entre os bairros Glória e Aribiri, em frente ao Supermercado Perim.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Havan informou que no momento a rede está em fase de negociação e ainda não há informações confirmadas sobre o início das obras ou data de inauguração.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Joel Rangel, representantes da Havan entraram em contato com a prefeitura para solicitar informações da legislação urbanística do município. O grupo teria demonstrado interesse em construir a loja no terreno com área de 35 mil metros quadrados, ao lado do viaduto que leva para a Darly Santos.
O empresário catarinense Luciano Hang, dono da Havan, chegou a visitar a área do terreno na Lindenberg, em julho, durante uma tour para conhecer possíveis regiões de expansão das megalojas. Mas, segundo o secretário, ainda não há nada documentado.
