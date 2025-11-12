Home
Supermercado centenário vai ter restaurante árabe e beach club na Praia do Canto

Supermercado centenário vai ter restaurante árabe e beach club na Praia do Canto

Com as obras do canal de Camburi avançando na região, a ideia é reposicionar a loja e o complexo multiúso para a área revitalizada

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:57

Supermercardo São José
Supermercado São José, na Praia do Canto: reformulação terá início com reforma na fachada Crédito: Carlos Alberto Silva

Restaurante árabe para atender 400 pessoas, academia com serviços de saúde integrados, loja de produtos pet e até beach club. Tudo isso está previsto para ser implantado na área do supermercados São José na Praia do Canto, em Vitória, a partir do ano que vem. Com as obras do canal de Camburi avançando na região, a ideia é reposicionar a loja e o complexo multiúso para a área revitalizada.

Com as obras do canal de Camburi avançando na região, a ideia é reposicionar a loja e o complexo multiúso para a área revitalizada

Supermercado centenário vai ter restaurante árabe e beach club na Praia do Canto

O empresário José Henrique Neffa, responsável pelo Supermercados São José da Praia do Canto, detalhou os planos de modernização e expansão da loja, que prometem transformar o perfil econômico e de lazer da região. A primeira intervenção já começa em janeiro de 2026. Será feita a reforma da fachada, resgatando o design original da loja, na época que foi construída há 50 anos. A rede foi fundada em 1918 pelo empresário Antônio Sobrinho Neffa, pai de José Henrique.

"Quando meu pai fez essa loja, a fachada era mais delicada. Mas, quando foi alugada por um tempo para o Bom Preço, foi instalado esse tapume amarelo em volta do prédio. O que vamos fazer é trazer de volta a fachada original, com uma loja mais humana", detalha.

Além disso, o novo restaurante está sendo pensado para ter referência na cozinha árabe, tendo também como atrativo a vista para o Canal de Camburi.

A nova fase do supermercado envolve a virada de parte da loja para o Canal de Camburi, inclusive com a construção de uma nova entrada, o que também vai permitir a interação direta com novos espaços, como o restaurante e o esperado beach club. 

A concretização do projeto completo, especialmente a área de lazer mais próxima do canal, está sendo estudada em função do que a Prefeitura de Vitória executará na região, como a construção de uma rampa que pode dar acesso ao beach club. Segundo Neffa, a alta demanda e o potencial da área indicam a necessidade de um projeto grande e de alta qualidade.

Para abrigar esses novos projetos, a loja vai precisar ser remodelada. Além disso, como o prédio possui pé direito alto, será possível a criação de um segundo andar por meio de uma subdivisão interna, aproveitando o planejamento estrutural original do edifício.

Supermercardo São José
Restaurante árabe será construído na área do supermercado, com vista para o Canal de Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

