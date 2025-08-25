Canal de Camburi: obra entra na fase de construção de deque
A prefeitura da Capital capixaba inicia nesta terça-feira (26) a concretagem do deque da Orla do Canal de Camburi. O projeto integra o programa "Vitória de Frente para o Mar" e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2027.
A intervenção prevê calçadão, ciclovia, jardins, novos espaços de lazer, rampas para embarcações, píeres de pesca e atracação, além de uma nova ponte para pedestres e ciclistas. Paralelamente, seguem as obras de revitalização da orla de Andorinhas, fazendo a conexão de todo o trecho entre o Canal de Camburi e São Pedro.
Com área total de aproximadamente 30 mil m², o projeto prevê ainda a ampliação da profundidade do canal em 1,5 metro, a instalação de passarelas, uma nova ponte para pedestres e ciclistas e a criação de um espaço destinado a food park e atividades de lazer.
Dividida em duas fases, a obra avança inicialmente no trecho entre a Rua Alberto Bela Rosa, em Pontal de Camburi, até a Ponte de Camburi. A segunda etapa se estenderá até a Ponte da Passagem, incluindo a construção de uma nova ponte ligando os bairros Pontal de Camburi e Santa Luiza. A orla também receberá diversos deques e rampas de acesso a embarcações, ampliando o potencial para atividades náuticas, além de uma peixaria.