Canal de Camburi: obra entra na fase de construção de deque

A prefeitura da Capital capixaba inicia nesta terça-feira (26) a concretagem do deque da Orla do Canal de Camburi. O projeto integra o programa "Vitória de Frente para o Mar" e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2027.

A intervenção prevê calçadão, ciclovia, jardins, novos espaços de lazer, rampas para embarcações, píeres de pesca e atracação, além de uma nova ponte para pedestres e ciclistas. Paralelamente, seguem as obras de revitalização da orla de Andorinhas, fazendo a conexão de todo o trecho entre o Canal de Camburi e São Pedro.

Com área total de aproximadamente 30 mil m², o projeto prevê ainda a ampliação da profundidade do canal em 1,5 metro, a instalação de passarelas, uma nova ponte para pedestres e ciclistas e a criação de um espaço destinado a food park e atividades de lazer.