Investimentos

Banestes cria linha de crédito para igrejas; entenda

Os recursos vão estar disponíveis para investimentos em estrutura física de templos e igrejas, equipamentos audiovisuais, aquisição de veículos e outros projetos

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:13

Instituições religiosas vão passar a contar com uma nova linha de crédito exclusiva ofertada pelo Banestes. Segundo a instituição financeira, o objetivo da nova linha é atender às necessidades das entidades no acesso a recursos com condições mais acessíveis e flexíveis, para que possam realizar investimentos de infraestrutura ou de projetos em suas congregações.

A linha de crédito oferece a opção de contratação com taxas a partir de 1,82% ao mês (pré-fixada) ou 0,48% ao mês + CDI (pós-fixada), parcelamento em até 60 meses e carência de até três meses para o pagamento da primeira parcela do empréstimo. Como garantia, é necessário, além das garantias exigidas no produto contratado, o aval do responsável e do tesoureiro da instituição. Além disso, não haverá incidência de IOF, devido à imunidade tributária, e a formalização da operação dependerá do estatuto da entidade.

"Compreendemos a importância do trabalho de instituições religiosas e os desafios financeiros que podem surgir ao longo do caminho. Para apoiar e fortalecer a sua missão, elaboramos uma solução de crédito diferenciada, desenhada para atender às necessidades específicas de investimentos das instituições religiosas", destacou o presidente do Banestes, Amarildo Casagrande.

As instituições interessadas na contratação dos recursos poderão contar ainda com os serviços oferecidos pelo Banestes, como o Cheque Especial — com limite rotativo vinculado à conta corrente da congregação para uso de curto prazo e flexibilidade no gerenciamento diário de fluxo de caixa —; o acesso ao Pix e Portal Pix, para gerenciamento de todos os valores recebidos via Pix e emissão de QR Codes para pagamentos, sem custo adicional; a possibilidade de contratação das maquininhas para cartões da Getnet Brasil, além do acesso a investimentos seguros e rentáveis para a gestão financeira das instituições.

O Banestes informou que os clientes interessados em contratar o crédito deverão entrar em contato com uma das agências do Banestes ou registrar uma solicitação pela opção "Fale com seu Gerente", disponível no Aplicativo Banestes. Como toda operação financeira, a contratação está sujeita às análises de crédito e cadastro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta