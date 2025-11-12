Produtos variados

Rede varejista inaugura loja em Vila Velha e planeja mais 10 unidades no ES

A Lojas G já está presente em sete Estados e escolheu o Espírito Santo para sua expansão; investimento previsto é de R$ 200 milhões

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:51

Projeção da rede varejista que vai abrir loja na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Com mais de 70 lojas no país, a rede varejista paranaense Lojas G escolheu o Espírito Santo para sua expansão. A primeira unidade no Estado fica localizada na Avenida Carlos Lindenberg, em Aribiri, Vila Velha, e será inaugurada no próximo dia 27.

O Espírito Santo será o oitavo estado onde a rede marcará presença e a empresa já prepara investimentos para construir mais 10 unidades em áreas capixabas. Já está confirmada, inclusive, a segunda loja em Jardim Limoeiro, na Serra.

Leandro Ghizani, diretor da Lojas G, conta que o Espírito Santo entrou de vez na rota de expansão da rede.

“Estamos prospectando cerca de 10 novas unidades nas principais cidades capixabas, o que reforça nosso compromisso em gerar empregos, estar cada vez mais próximos das famílias e fortalecer a economia local, com um investimento estimado em R$ 200 milhões”, afirma.

A rede de lojas de departamentos oferta uma série de produtos: utilidades domésticas, cama, mesa e banho, decoração, brinquedos, papelaria, organização, camping, praia, pet, entre outros.

Leandro Ghizani, diretor da Lojas G, conta que o Espírito Santo foi escolhido para ser o oitavo Estado onde a rede está presente principalmente pela localização estratégica.

“O Espírito Santo se destacou não apenas pela sua localização estratégica, mas principalmente pela força, pelo acolhimento e espírito trabalhador da população capixaba. Acreditamos que nossas lojas têm muito a somar ao dia a dia dessas famílias, oferecendo variedade, preço justo e praticidade”, destaca.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta