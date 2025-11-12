Home
Rede varejista inaugura loja em Vila Velha e planeja mais 10 unidades no ES

A Lojas G já está presente em sete Estados e escolheu o Espírito Santo para sua expansão; investimento previsto é de R$ 200 milhões

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:51

Projeção da rede varejista que vai abrir loja em Vila Velha
Projeção da rede varejista que vai abrir loja na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha

Com mais de 70 lojas no país, a rede varejista paranaense Lojas G escolheu o Espírito Santo para sua expansão. A primeira unidade no Estado fica localizada na Avenida Carlos Lindenberg, em Aribiri, Vila Velha, e será inaugurada no próximo dia 27.

O Espírito Santo será o oitavo estado onde a rede marcará presença e a empresa já prepara investimentos para construir mais 10 unidades em áreas capixabas. Já está confirmada, inclusive, a segunda loja em Jardim Limoeiro, na Serra.

Leandro Ghizani, diretor da Lojas G, conta que o Espírito Santo entrou de vez na rota de expansão da rede.

“Estamos prospectando cerca de 10 novas unidades nas principais cidades capixabas, o que reforça nosso compromisso em gerar empregos, estar cada vez mais próximos das famílias e fortalecer a economia local, com um investimento estimado em R$ 200 milhões”, afirma.

A rede de lojas de departamentos oferta uma série de produtos: utilidades domésticas, cama, mesa e banho, decoração, brinquedos, papelaria, organização, camping, praia, pet, entre outros.

Leandro Ghizani, diretor da Lojas G, conta que o Espírito Santo foi escolhido para ser o oitavo Estado onde a rede está presente principalmente pela localização estratégica.

“O Espírito Santo se destacou não apenas pela sua localização estratégica, mas principalmente pela força, pelo acolhimento e espírito trabalhador da população capixaba. Acreditamos que nossas lojas têm muito a somar ao dia a dia dessas famílias, oferecendo variedade, preço justo e praticidade”, destaca.

