Sul do ES

Gigante europeia pode ter estaleiro para desmonte de plataformas de petróleo no ES

A partir de novo memorando de entendimento assinado com o Porto Central, serão feitos investimentos para o detalhamento da engenharia e viabilidade econômica do projeto

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:14

Projeção da primeira fase do Porto Central, complexo que está sendo construído em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/Porto Central

O projeto de instalação de um estaleiro no Porto Central, que está sendo construído em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, teve mais um avanço. A M.A.R.S. Europe A/S, subsidiária europeia da M.A.R.S. Inc, assinou um novo acordo com o Porto Central para detalhar o projeto de construção de um estaleiro de classe mundial no Estado, que será especializado em desmontar e reciclar navios e plataformas antigas de petróleo.

Em maio de 2024 as duas companhias já tinham firmado um acordo para realizar uma pesquisa de viabilidade para a implantação do projeto na nova área portuária no Sul do Espírito Santo e os estudos mostraram que há viabilidade no local. A empresa europeia é especializada em projetos complexos e reciclagem de navios.

A assinatura do novo Memorando de Entendimentos (MoU, na sigla em inglês) entre as empresas ocorreu na Offshore Technology Conference (OTC) Brasil 2025, evento realizado na semana passada no Rio de Janeiro.

Segundo o Porto Central, a partir do novo MOU assinado, serão feitos investimentos para o detalhamento da engenharia e segurança da viabilidade econômica. A previsão é de que esses novos estudos sejam concluídos em 2026 e os resultados baseiem a decisão para a implantação do projeto.

“Essa extensão reflete nossa dedicação mútua em impulsionar a indústria offshore do Brasil, promovendo práticas sustentáveis de descomissionamento e fomentando o crescimento econômico regional. Reconhecendo as pressões atuais sobre os portos devido às novas construções e aos planos de manutenção, estamos comprometidos em desenvolver juntos uma instalação dedicada ao desmantelamento e reciclagem de navios, semelhante ao modelo de sucesso da Dinamarca. Isso aliviará o congestionamento portuário e criará um polo especializado para a reciclagem de ativos offshore no Brasil”, disse Kim Thygesen, CEO da M.A.R.S. Europe.

Para o Porto Central, a parceria é estratégica para posicionar o Brasil como um hub de referência global em gestão sustentável de ativos offshore.

