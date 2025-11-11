Startup francesa quer implantar mais 50 fábricas de biocarvão no ES

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:54
A startup francesa NetZero, que já opera uma unidade de produção de biochar em Brejetuba, na Região Serrana, quer ampliar sua atuação e construir mais 50 fábricas no Espírito Santo nos próximos cinco anos.
Também conhecido como biocarvão, o produto é feito a partir de resíduos do café ou da cana-de-açúcar e funciona para reter água e nutrientes no solo, aumentando a produtividade das plantações e reduzindo a necessidade de fertilizantes. Além de Brejetuba, a NetZero tem fábricas em Minas Gerais.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte (MG), o diretor da NetZero Ricardo de Figueiredo afirmou que a empresa tem planos ambiciosos de expansão no Espírito Santo que preveem a construção de mais de 50 novas fábricas nos próximos cinco anos.
O projeto, que tem potencial de investimento de R$ 1,8 bilhão, conta com a expectativa de participação de recursos provenientes do Fundo de Descarbonização desenvolvido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).
Ricardo de Figueiredo explicou sobre o potencial de descarbonização do Estado com a ampliação do número de fábricas de biocarvão.
"Conseguimos construir uma fábrica em seis meses e também construir dez fábricas ao mesmo tempo. Orçamos um potencial de investimento de R$ 1,8 bilhão só com biochar. E isso tudo vai ter o potencial de remover 6 milhões de toneladas de carbono da atmosfera a partir dos 50 empreendimentos previstos. Isso equivale a comprar quase 4 milhões de ônibus elétricos para fazer a mesma descarbonização, gastando R$ 10 bilhões”, explica.
A fábrica de Brejetuba está produzindo atualmente cerca de 4 mil toneladas de biochar por ano e o produto tem sido usado em plantações de café em várias cidades do Estado, como Afonso Cláudio, Iúna e Ibatiba.
Ricardo de Figueiredo detalhou que o avanço no Estado prevê também usar resíduos da cana de açúcar para produzir o biochar.
Figueiredo salientou o impacto ambiental revolucionário que o projeto trará ao Espírito Santo, comparando-o com outras formas de combate às emissões. A iniciativa tem potencial para gerar uma descarbonização total (entre carbono removido pela biochar e emissões reduzidas) de cerca de 6 milhões de toneladas de carbono.
A ideia é levar fábricas para regiões como Central, que considera entre as montanhas capixabas e a Grande Vitória; Norte, como Linhares e Jaguaré, onde predominam as plantações de café conilon; e também no Sul, como Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul e a região do Caparaó.
Além do benefício climático, as 50 fábricas têm previsão de gerar 1.600 empregos diretos e 16 mil empregos indiretos, movimentando serviços e economia nas cidades onde se instalarem.
Segundo Figueiredo, a ideia não é que o Bandes financie diretamente a NetZero para a construção de todas as 50 plantas, mas sim a partir de um modelo de parceria em que o financiamento é direcionado ao produtor local ou à cooperativa. “A nossa ideia é levar a planta sempre o mais próximo possível do campo”, afirma.
Segundo o diretor, esse modelo é mais rentável para o produtor, garantindo que o empreendimento seja todo dentro do Estado, utilizando resíduos e aplicando o biochar em território capixaba. "Este é um projeto 100% circular, 100% local, só com pequenos agricultores."
A segunda vertente de uso do biochar pela empresa vai além da melhoria da produtividade agrícola e se concentra na recuperação de áreas degradadas e no reflorestamento.
Segundo Figueiredo, a empresa busca integrar o biochar em programas estaduais para recuperação de áreas degradadas, notadamente no vale do Rio Doce. O objetivo é que o produto atue como um insumo estratégico para auxiliar nessa recuperação.
Para avançar nesta frente, a empresa está discutindo projetos com o Bandes (Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Seama) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), buscando inicialmente realizar um grande experimento para demonstrar a viabilidade do uso do produto nesses contextos.
Um exemplo dessa aplicação é o projeto de reflorestamento em parceria com o Bandes e o Instituto Terra. O banco herdou uma área degradada e planeja transformá-la na Reserva Bandes, onde a NetZero vai auxiliar no processo de reflorestamento.
