Home
>
Economia do ES
>
Comércio e serviços lideram geração de emprego no ES em setembro

Comércio e serviços lideram geração de emprego no ES em setembro

Linhares foi a cidade que teve o melhor saldo de postos de trabalho no Estado em setembro, com 752 novas contratações

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:56

Carteira de trabalho digital, emprego, CLT
Estado registrou alta na abertura de vagas de emprego, com saldo de 3.793 contratações Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Depois de alguns meses com fechamento de postos de trabalho ou de tímida recuperação, o Espírito Santo voltou a registrar alta expressiva na abertura de vagas de emprego em setembro, com 3.793 contratações com carteira assinada em setembro. Ao longo do ano, o saldo ficou em 22.854 novos postos formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na quinta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Recomendado para você

Linhares foi a cidade que teve o melhor saldo de postos de trabalho no Estado em setembro, com 752 novas contratações

Comércio e serviços lideram geração de emprego no ES em setembro

Organizado pelo IEL, entidade do Sistema Findes, ranking revela os maiores conglomerados do Estado; Sicoob ocupa a ponta pela terceira vez

Saiba quais são os 10 maiores grupos empresariais do ES

A chamada Ala Parque conecta a entrada principal, pela avenida Américo Buaiz, com a entrada da Baía de Vitória, pela rua Victor Civita. Um investimento de R$ 20 milhões

Shopping Vitória inaugura 4ª expansão e mira os próximos movimentos

O Estado apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que gerou 1.753 novos postos. Na sequência, aparecem comércio (1.438), indústria (693) e construção (574). Apenas a agropecuária apresentou desempenho negativo, com  redução de 665 postos.

As novas vagas com carteira assinada geradas em setembro no Espírito Santo foram ocupadas, em sua maioria, por trabalhadores do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 2.152 postos, contra 1.641 vagas ocupadas pelas mulheres. Profissionais com ensino médio completo foram os principais atendidos, com 3.175 postos no Estado. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas em setembro: 2.088.

Leia mais

Imagem - Espírito Santo tem 49 cafés na final do concurso Coffee of the Year

Espírito Santo tem 49 cafés na final do concurso Coffee of the Year

Imagem - Banestes inicia negociação com consórcio World Lottery para operar loteria

Banestes inicia negociação com consórcio World Lottery para operar loteria

Linhares foi o município capixaba com melhor saldo em setembro, com 752 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 51,1 mil empregos formais. Na sequência entre os melhores desempenhos no Estado estão Vila Velha (493), Cariacica (456) e Serra (383).

O Brasil chegou ao patamar de 1,7 milhão de empregos com carteira assinada gerados nos primeiros nove meses de 2025, entre janeiro e setembro. Com isso, o número total de vínculos formais ativos atingiu o patamar recorde de 48,9 milhões. Desde janeiro de 2023, são 4,8 milhões de vagas criadas no país.

Em setembro, o saldo ficou positivo em 213.002 postos formais de trabalho, resultado de 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos. As 27 unidades da Federação tiveram saldo positivo, assim como os cinco grupamentos de atividades econômicas avaliados: Serviços, Indústria, Comércio, Construção e Agropecuária. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.286,34.

LEIA MAIS

Saiba quais são os 10 maiores grupos empresariais do ES

Gigante do comércio exterior supera Petrobras e se torna a maior empresa do ES

Aeroporto de Cachoeiro: MPC-ES pede suspensão de pagamento de R$ 21 milhões

Pesquisa mostra que 99% dos turistas recomendam o Espírito Santo como destino

Renovação da FCA: ANTT analisa incluir contorno de Belo Horizonte no contrato

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais