Dados do Caged

Comércio e serviços lideram geração de emprego no ES em setembro

Linhares foi a cidade que teve o melhor saldo de postos de trabalho no Estado em setembro, com 752 novas contratações

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:56

Estado registrou alta na abertura de vagas de emprego, com saldo de 3.793 contratações Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Depois de alguns meses com fechamento de postos de trabalho ou de tímida recuperação, o Espírito Santo voltou a registrar alta expressiva na abertura de vagas de emprego em setembro, com 3.793 contratações com carteira assinada em setembro. Ao longo do ano, o saldo ficou em 22.854 novos postos formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na quinta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O Estado apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que gerou 1.753 novos postos. Na sequência, aparecem comércio (1.438), indústria (693) e construção (574). Apenas a agropecuária apresentou desempenho negativo, com redução de 665 postos.

As novas vagas com carteira assinada geradas em setembro no Espírito Santo foram ocupadas, em sua maioria, por trabalhadores do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 2.152 postos, contra 1.641 vagas ocupadas pelas mulheres. Profissionais com ensino médio completo foram os principais atendidos, com 3.175 postos no Estado. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas em setembro: 2.088.

Linhares foi o município capixaba com melhor saldo em setembro, com 752 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 51,1 mil empregos formais. Na sequência entre os melhores desempenhos no Estado estão Vila Velha (493), Cariacica (456) e Serra (383).

O Brasil chegou ao patamar de 1,7 milhão de empregos com carteira assinada gerados nos primeiros nove meses de 2025, entre janeiro e setembro. Com isso, o número total de vínculos formais ativos atingiu o patamar recorde de 48,9 milhões. Desde janeiro de 2023, são 4,8 milhões de vagas criadas no país.

Em setembro, o saldo ficou positivo em 213.002 postos formais de trabalho, resultado de 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos. As 27 unidades da Federação tiveram saldo positivo, assim como os cinco grupamentos de atividades econômicas avaliados: Serviços, Indústria, Comércio, Construção e Agropecuária. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.286,34.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta