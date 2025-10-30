200 maiores empresas

Gigante do comércio exterior supera Petrobras e se torna a maior empresa do ES

Comexport assume a liderança entre as maiores empresas do Espírito Santo, após ter ultrapassado, no ano anterior, Vale e Arcelor

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:21

Chegada de veículos no Porto de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Com crescimento de 103,67% da receita operacional líquida (ROL), a empresa de comércio exterior capixaba Comexport Trading superou a Petrobras e assumiu o primeiro lugar no ranking das 200 maiores empresas do Espírito Santo 2025, elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo).

Na lista, que é referente ao ano de 2024, a Petrobras perdeu a primeira colocação — posição que ocupou por mais de 10 anos — após ter redução de 11,23% na receita e chegou ao ROL de R$ 28,7 bilhões. A Comexport Trading saiu de um faturamento de R$ 16,9 bilhões no ranking de 2024 para R$ 34,6 bilhões no ranking divulgado nesta quinta-feira (30).

Em 2024, estava na segunda posição depois de ter passado ArcelorMittal e Vale. A mineradora neste ano está na terceira colocação e a siderúrgica, em sexto.

Outra empresa de comércio exterior que é destaque no ranking do IEL é a Sertrading, que teve crescimento de 58,52% na receita e assumiu a quarta colocação. Na sequência aparece a Timbro Trading, na quinta posição após ter alta de 63,15% na ROL.

Segundo o documento, para elaborar o ranking das 200 maiores empresas, foi utilizado o critério da receita operacional líquida, um indicador da contribuição da organização para a sociedade em termos de recursos gerados com a venda de produtos e serviços. Além da receita líquida, são fornecidas informações como receita bruta, Ebitda, lucro líquido, patrimônio líquido e número de empregados no Espírito Santo.

Ao fim do ano de 2024, a receita operacional líquida (ROL) consolidada das 200 maiores empresas no Espírito Santo atingiu a impressionante marca de R$ 219 bilhões. O montante reflete um crescimento robusto de 20% em comparação ao ano anterior, evidenciando a notável força e dinamismo da economia capixaba.



