Pesquisa mostra que 99% dos turistas recomendam o Espírito Santo como destino

Levantamento revela, entre outros indicadores, que visitantes consideraram que a viagem pelo Estado atendeu ou superou suas expectativas

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 20:27

Montanhas, praias, cachoeiras, gastronomia e hospitalidade formam o conjunto de experiências que fazem os visitantes se encantarem pelo Espírito Santo. A Pesquisa de Identificação do Perfil do Turista no Inverno de 2025 mostrou que 99,3% dos visitantes afirmaram que recomendariam o Estado para outras pessoas e 92,4% disseram que a viagem atendeu ou superou suas expectativas.

Para o Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), o levantamento revela o alto grau de satisfação dos viajantes e o fortalecimento da imagem do Estado como um dos destinos turísticos mais acolhedores do país.

A análise foi feita a partir da pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo do Espírito Santo (Setur-ES) e da pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa que avalia o perfil do turista mostrou que o visitante de inverno é composto, em sua maioria, por turistas com mais de 40 anos (53,7%), ensino superior completo (64,8%) e casados (56,1%), o que indica um público que busca experiências mais tranquilas e sofisticadas, associadas à natureza, gastronomia e cultura local.

Cerca de 38,4% dos turistas são capixabas viajando dentro do próprio Estado, enquanto 31,9% vêm de Minas Gerais, principal emissor de visitantes de fora, seguidos por Rio de Janeiro (9,8%) e São Paulo (8%). Entre as motivações da viagem, 81,4% dos entrevistados declararam estar viajando a lazer ou passeio.

Os turistas permaneceram quase uma semana, em média, no Espírito Santo, e os gastos individuais diários chegaram a R$ 260. A maior parte das despesas foi com hospedagem (R$ 1.574), seguido de alimentação (R$ 1.139) e passeios e serviços turísticos (R$ 604).

Para André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, esses números demonstram que o turismo de inverno capixaba está se consolidando com um perfil de visitante que consome mais, permanece por mais tempo e tem um olhar atento à qualidade da experiência.

Entre os aspectos mais bem avaliados do Estado, destacam-se a gastronomia capixaba (94% de avaliações positivas), a segurança pública (90,6%), a hospitalidade (89,3%) e a limpeza urbana (85,6%). Esses índices reforçam a percepção positiva sobre o destino e aumentam a probabilidade de retorno.

“A fidelização é um ativo importante para o turismo. Quando o visitante sai satisfeito e recomenda o Estado, ele se torna um embaixador espontâneo da marca Espírito Santo”, destaca Spalenza.

Índice de Atividades Turísticas

O volume de atividades turísticas no Estado manteve em agosto o maior patamar desde 2014, de acordo com o Índice de Atividades Turísticas (Iatur), consolidando o Espírito Santo como referência em diversidade e qualidade de experiências. O Iatur também apontou que o setor cresceu 4,6% em 2025, mantendo estabilidade em agosto e alcançando o maior nível em 10 anos para o mês.

O Espírito Santo registrou ainda 12,5% de aumento na movimentação aérea entre janeiro e agosto, ou seja, 1.099.549 passageiros desembarcaram no Aeroporto de Vitória. Nos dois últimos meses, foram mais de 155 mil desembarques mensais, um marco para o turismo capixaba. Além disso, na comparação entre agosto deste ano e o mesmo mês de 2024, a alta de passageiros chegou a 15,5%.

“Sustentar esse nível de atividade é um sinal de maturidade do setor. Mesmo após um forte crescimento no segundo semestre de 2024, o turismo capixaba conseguiu manter resultados expressivos, o que reforça a consolidação do destino e o dinamismo da economia ligada ao turismo”, avalia Spalenza.

Para o empresário Leomar Alberto Stange, proprietário do restaurante Ninho do Colibri, em Santa Teresa, o crescimento é perceptível na rotina. “Antes, o movimento de visitantes era concentrado entre sexta e domingo, mas hoje já dá para perceber a presença de turistas praticamente todos os dias, inclusive durante a semana e em qualquer época do ano”, comemora.

