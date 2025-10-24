Home
Aeroporto das Montanhas: Casagrande detalha próximos passos para construção

Aeroporto das Montanhas: Casagrande detalha próximos passos para construção

Empreendimento deve ser erguido às margens das rodovias ES 447 e próximo da BR 262, com aptidão para receber voos com até 50 passageiros

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:37

Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,3 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos
Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,3 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos

O governador Renato Casagrande (PSB) deu sinal verde para o início das desapropriações de imóveis para a construção do Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas, em Venda Nova do Imigrante, na região do distrito de Alto Caxixe.

Em reunião com o empresariado, lideranças locais e com prefeitos e vereadores da Região Serrana na noite de quinta-feira (23), no Palácio Anchieta — sede do governo do Estado —, em Vitória, o chefe do Executivo estadual recebeu manifestos de apoio à construção.

Na ocasião, Casagrande detalhou que, quando concluídas as desapropriações, a próxima etapa será a publicação do edital e a contratação de uma empresa por licitação para a mão de obra na Região Serrana. O aeroporto deve ser erguido às margens da ES 447 e a poucos quilômetros da BR 262, como divulgado por A Gazeta em abril.

“Vamos autorizar a seguir em frente e dar o primeiro passo. [...] Tivemos algumas reuniões lá na região, e nessas reuniões foi discutida a viabilidade do aeroporto e também os desafios a serem vencidos, para a gente poder, de fato, consolidar e concretizar esse investimento. Não poderíamos começar o investimento sem que a comunidade desejasse isso”, disse Casagrande.

Victor Coelho, secretário de Estado do Turismo, explica que o empreendimento será fundamental para desenvolver o potencial turístico da região.

“Desde que entrei no cargo até o momento, contabilizando ordens já concluídas, ordens em anúncios, ordens publicadas, tudo isso, temos mais de R$ 1 milhão investido. A gente fala que o turismo é prioridade e é mesmo”, ressalta Coelho.

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), que atua em ações voltadas para o desenvolvimento do turismo capixaba, foi um dos organizadores do encontro no Palácio Anchieta.

“A instituição apoia a implantação do Aeroporto das Montanhas Capixabas, um equipamento importante para a infraestrutura, que, certamente, irá intensificar a movimentação turística no interior do Estado, dará impulso à economia local, além de oferecer benefícios até mesmo para atendimentos relacionados à saúde. Esse é um esforço coletivo pelo desenvolvimento. As melhorias na infraestrutura contribuem para que o ambiente de negócios, como um todo, se torne cada vez mais favorável ao empreendedorismo e aos pequenos negócios”, salienta o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

O presidente do Conselho Estadual de Turismo (Contures), Valdeir Nunes, reforçou que o encontro de quinta-feira foi resultado de uma mobilização das lideranças da região do novo aeroporto.

“As entidades disseram sim [ao projeto] e manifestaram sua vontade. O manifesto é apresentado como símbolo da união entre empresariado, entidades e governo, visando fortalecer a infraestrutura de turismo. A união é a força motriz do turismo”, afirma Nunes.

O projeto do aeroporto

Empreendimento discutido há anos na Região Serrana, o projeto do Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas voltou a ser debatido com mais afinco em abril deste ano. Na época, uma reunião entre Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Victor Coelho, secretário de Turismo, e empresários da região terminou com um esboço da obra.

O material, enviado à reportagem de A Gazeta, mostrou que a projeção de localização do espaço, em Alto Caxixe, se manteve após estudos técnicos feitos pelo governo do Estado nos últimos meses.

Avião ATR-42 é um dos que vai poder pousar e decolar em segurança no Aeroporto das Montanhas
Avião ATR-42 é um dos que vai poder pousar e decolar em segurança no Aeroporto das Montanhas Crédito: Divulgação / ATR

A ideia é que o aeroporto seja construído em “uma área estratégica com potencial para impulsionar o turismo, facilitar a logística de produtos e valorizar a economia local”, como divulga a Semobi, destacando que o espaço também deve ser integrado à malha rodoviária do Espírito Santo, desde estradas rurais a rodovias.

empreendimento deve funcionar durante 24 horas e vai estar apto para receber voos de pequeno e médio porte quando estiver em operação. Segundo o projeto, aviões do modelo ATR-42, com capacidade para até 50 passageiros, vão poder pousar no novo aeroporto capixaba.

* Com informações do Sebrae/ES

