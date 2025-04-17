Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Montanhas Capixabas

Venda Nova do Imigrante pode ganhar aeroporto próximo à BR 262

Projeto é voltado para melhoria da logística na região das Montanhas Capixabas e também para incentivo ao turismo de uma das áreas mais visitadas no Espírito Santo

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 11:59

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

17 abr 2025 às 11:59
Região Serrana do Espírito Santo deve ganhar um aeroporto em breve. A novidade foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), na manhã desta quinta-feira (17), após a realização de uma reunião entre Fábio Damasceno, secretário titular da pasta; Victor Coelho, secretário estadual de Turismo; e empresários da região, na noite de quarta-feira (16).
Atualmente, o projeto está em fase de estudos técnicos e ainda não existem prazos para início das obras ou investimentos. De acordo com um esboço do projeto recebido pela reportagem de A Gazeta, o aeroporto deve ser construído na região do distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, às margens da ES 447 e a poucos quilômetros da BR 262.
Esboço mostra projeto da estrutura do aeroporto
Esboço mostra projeto da estrutura do aeroporto em Venda Nova Crédito: Divulgação
A ideia é que o Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas seja construído em “uma área estratégica com potencial para impulsionar o turismo, facilitar a logística de produtos e valorizar a economia local”, como divulga a Semobi, destacando que o aeroporto também deve ser integrado à malha rodoviária do Espírito Santo, desde estradas rurais a rodovias.
“Em Linhares, já temos um aeroporto em operação que fortalece a logística e a economia do Norte capixaba. Em Cachoeiro, as obras estão em ritmo acelerado para transformar o Sul do Estado em um novo polo aéreo. Agora, é a vez da região das montanhas capixabas”, afirmou Fábio Damasceno em divulgação feita pela Semobi.
Venda Nova do Imigrante pode ganhar aeroporto próximo à BR 262
Ainda segundo o secretário, o aeroporto também pode impulsionar o turismo, facilitando o acesso de visitantes à Região Serrana. Por sua vez, Victor Coelho, secretário de Turismo, pontuou que a estrutura também pode beneficiar o setor produtivo capixaba.
“Estamos avançando para transformar um sonho antigo da região das montanhas capixabas em realidade. O projeto do aeroporto regional é um investimento do governo do Estado que vai impulsionar ainda mais o crescimento da região. Estamos empenhados para concretizar a obra”, disse Victor.

Veja Também

Dúvidas na declaração do Imposto de Renda 2025? Veja como fazer

Condomínio do Minha Casa no ES terá painel solar para baixar conta de luz

Inovação do ES faz reparo em plataformas de petróleo cair de 3 dias para 3h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto espírito santo Venda Nova do Imigrante Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados