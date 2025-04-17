Venda Nova do Imigrante pode ganhar aeroporto próximo à BR 262

A Gazeta, o aeroporto deve ser construído na região do distrito de Alto Caxixe, em Atualmente, o projeto está em fase de estudos técnicos e ainda não existem prazos para início das obras ou investimentos. De acordo com um esboço do projeto recebido pela reportagem de, o aeroporto deve ser construído na região do distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante , às margens da ES 447 e a poucos quilômetros da BR 262

Esboço mostra projeto da estrutura do aeroporto em Venda Nova Crédito: Divulgação

A ideia é que o Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas seja construído em “uma área estratégica com potencial para impulsionar o turismo, facilitar a logística de produtos e valorizar a economia local”, como divulga a Semobi, destacando que o aeroporto também deve ser integrado à malha rodoviária do Espírito Santo, desde estradas rurais a rodovias.

“Em Linhares, já temos um aeroporto em operação que fortalece a logística e a economia do Norte capixaba. Em Cachoeiro, as obras estão em ritmo acelerado para transformar o Sul do Estado em um novo polo aéreo. Agora, é a vez da região das montanhas capixabas”, afirmou Fábio Damasceno em divulgação feita pela Semobi.

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Ainda segundo o secretário, o aeroporto também pode impulsionar o turismo, facilitando o acesso de visitantes à Região Serrana. Por sua vez, Victor Coelho, secretário de Turismo, pontuou que a estrutura também pode beneficiar o setor produtivo capixaba.