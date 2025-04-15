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Em Vila Velha

Condomínio do Minha Casa no ES terá painel solar para baixar conta de luz

Projeto de instalação de painéis solares que gera economia de até 50% em ONGs do bairro será levado para condomínio residencial da região

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 10:03

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

15 abr 2025 às 10:03
Projeto de energia solar em Jabaeté, Vila Velha
Projeto de energia solar em Jabaeté, Vila Velha Crédito: Divulgação
Um condomínio do Minha Casa, Minha Vida localizado em Jabaeté, Vila Velha, vai começar a receber, no segundo semestre deste ano, um projeto de instalação de placas solares, com o objetivo de reduzir a conta de luz tanto da área comum do residencial quanto dos apartamentos dos 6 mil moradores. 
A instalação no condomínio de habitação social com 1.500 apartamentos em três blocos é a segunda etapa do programa Comunidade Solar da EDP em parceria com a Revolusolar, que leva energia renovável para a comunidade de Jabaeté por meio de placas solares.
A Revolusolar é uma associação sem fins lucrativos que implantou a primeira cooperativa solar social do Brasil na Favela da Babilônia, no Rio de Janeiro.
Iniciado em 2023, o projeto já instalou as placas em três projetos sociais: Tons de Amora, Instituto GG5 e Associação de Nova Jabaeté, além de totens de energia solar para carregamento de equipamentos eletrônicos em praças e outros espaços de uso coletivo. A instalação das placas solares gera uma economia de cerca de 50% na conta de energia das instituições beneficiadas.
Condomínio do Minha Casa no ES terá painel solar para baixar conta de luz
Também foi oferecida capacitação profissional em Manutenção e Instalação de Sistemas Fotovoltaicos, por meio do Senai, com 160 horas de duração, para 20 moradores.

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O projeto foi apresentado no evento EDP na COP30 - do Espírito Santo ao Pará, realizado em Vitória, na quinta-feira (10). Eduardo Araújo, diretor-executivo da ONG Revolusolar, falou sobre a importância do consumo de energia para tirar as pessoas da pobreza e para que vivam melhor. Ele apresentou que está sendo realizado em Jabaeté da criação das comunidades solares, o que já foi feito em outros Estados, como o Rio de Janeiro.
Eduardo lembra que a energia solar é a fonte mais barata de eletricidade da história, ao mesmo tempo que é líder em geração de emprego entre todas as fontes de energia renovável.
Quando a gente bota uma placa solar no telhado das casas, reduz em 90% a conta de luz da família que está ali sofrendo para pagar. Tem um dado recente que mostra que 46% dos brasileiros gastam mais do que a metade do seu orçamento familiar com energia, luz e gás. É uma situação que se chama de pobreza energética
Eduardo Araújo - Diretor-executivo da Revolusolar
Nerila Moraes, líder do projeto em Jabaeté, conta que a escolha da instalação das placas primeiro nas instituições visava ajudar a comunidade como um todo. Porque, com a redução na conta de energia, as ONGs puderam direcionar esse dinheiro para criar novas ações para beneficiar a comunidade.
"Agora a gente vai para uma segunda fase, que é para beneficiar diretamente os moradores. Em Jabaeté, tem um complexo de condomínios do Minha Casa, Minha Vida com três blocos e 1.500 apartamentos. Falamos em beneficiar em média 6 mil pessoas. E  nosso plano é criar ali uma cooperativa onde a gente faça a instalação de painéis de energia para gerar economia na conta dos moradores e do condomínio", detalha Nerila.
A líder do projeto afirma que está planejada para setembro a entrega da íntegra do diagnóstico do projeto e da modelagem do cooperativismo, para depois, então, começar a colocar em prática a instalação das placas, que poderão ser feitas no topo dos prédios ou até pode ser necessário usar um terreno.
Projeto de energia solar em Jabaeté, Vila Velha
Projeto de energia solar levou totens para espaços públicos em Jabaeté, Vila Velha Crédito: Divulgação

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