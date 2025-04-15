Condomínio do Minha Casa no ES terá painel solar para baixar conta de luz

Projeto de energia solar em Jabaeté, Vila Velha Crédito: Divulgação

Um condomínio do Minha Casa, Minha Vida localizado em Jabaeté, Vila Velha , vai começar a receber, no segundo semestre deste ano, um projeto de instalação de placas solares, com o objetivo de reduzir a conta de luz tanto da área comum do residencial quanto dos apartamentos dos 6 mil moradores.

A instalação no condomínio de habitação social com 1.500 apartamentos em três blocos é a segunda etapa do programa Comunidade Solar da EDP em parceria com a Revolusolar, que leva energia renovável para a comunidade de Jabaeté por meio de placas solares.

A Revolusolar é uma associação sem fins lucrativos que implantou a primeira cooperativa solar social do Brasil na Favela da Babilônia, no Rio de Janeiro.

Iniciado em 2023, o projeto já instalou as placas em três projetos sociais: Tons de Amora, Instituto GG5 e Associação de Nova Jabaeté, além de totens de energia solar para carregamento de equipamentos eletrônicos em praças e outros espaços de uso coletivo. A instalação das placas solares gera uma economia de cerca de 50% na conta de energia das instituições beneficiadas.

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Também foi oferecida capacitação profissional em Manutenção e Instalação de Sistemas Fotovoltaicos, por meio do Senai, com 160 horas de duração, para 20 moradores.

O projeto foi apresentado no evento EDP na COP30 - do Espírito Santo ao Pará, realizado em Vitória, na quinta-feira (10). Eduardo Araújo, diretor-executivo da ONG Revolusolar, falou sobre a importância do consumo de energia para tirar as pessoas da pobreza e para que vivam melhor. Ele apresentou que está sendo realizado em Jabaeté da criação das comunidades solares, o que já foi feito em outros Estados, como o Rio de Janeiro.



Eduardo lembra que a energia solar é a fonte mais barata de eletricidade da história, ao mesmo tempo que é líder em geração de emprego entre todas as fontes de energia renovável.

Quando a gente bota uma placa solar no telhado das casas, reduz em 90% a conta de luz da família que está ali sofrendo para pagar. Tem um dado recente que mostra que 46% dos brasileiros gastam mais do que a metade do seu orçamento familiar com energia, luz e gás. É uma situação que se chama de pobreza energética Eduardo Araújo - Diretor-executivo da Revolusolar

Nerila Moraes, líder do projeto em Jabaeté, conta que a escolha da instalação das placas primeiro nas instituições visava ajudar a comunidade como um todo. Porque, com a redução na conta de energia, as ONGs puderam direcionar esse dinheiro para criar novas ações para beneficiar a comunidade.

"Agora a gente vai para uma segunda fase, que é para beneficiar diretamente os moradores. Em Jabaeté, tem um complexo de condomínios do Minha Casa, Minha Vida com três blocos e 1.500 apartamentos. Falamos em beneficiar em média 6 mil pessoas. E nosso plano é criar ali uma cooperativa onde a gente faça a instalação de painéis de energia para gerar economia na conta dos moradores e do condomínio", detalha Nerila.

A líder do projeto afirma que está planejada para setembro a entrega da íntegra do diagnóstico do projeto e da modelagem do cooperativismo, para depois, então, começar a colocar em prática a instalação das placas, que poderão ser feitas no topo dos prédios ou até pode ser necessário usar um terreno.