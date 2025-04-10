BR 262: Renan Filho quer iniciar obras de duplicação ainda neste ano

A Gazeta durante o programa “Bom dia, ministro”, do Canal Gov. O ministro dos Transportes, Renan Filho, quer iniciar as obras de duplicação da BR 262 , no Espírito Santo , ainda neste ano. A afirmação foi feita na manhã desta quinta-feira (10), em resposta a um questionamento feito pordurante o programa “Bom dia, ministro”, do Canal Gov.

“Quem faz a ligação de Minas com o Espírito Santo é a BR 262 e essa BR 262 é uma rodovia importante, porque ela liga a BR 381, que é uma outra rodovia super-relevante no Brasil, que sempre foi conhecida como a rodovia da morte, pela falta de investimento. Nós concedemos a BR 381, de Belo Horizonte até Governador Valadares. Essa concessão já está recebendo investimentos privados e vai receber R$ 10 bilhões em 400 quilômetros. E, com a BR 381 concedida, a gente vai duplicar a BR 262. Eu fiz um entendimento com o governador Renato Casagrande (PSB), conversei também com o governador Romeu Zema (Novo-MG) e articulei junto ao governo federal, e o presidente Lula (PT) autorizou. Nós destinamos recursos (do acordo) de Mariana para garantir a duplicação da BR 262 dentro do Estado do Espírito Santo”, declarou.

A ideia é licitar essa obra e iniciar essa obra ainda neste ano Renan Filho - Ministro dos Transportes

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Ministro dos Transportes Renan Filho durante o programa "Bom dia, ministro", do Canal Gov Crédito: Reprodução Canal Gov

Como vai ficar a rodovia

“Na nossa avaliação, é duplicação total. A rodovia das montanhas é parte da duplicação da BR 262. Alguns trechos passam pela rodovia das montanhas. Aí, o projeto final que o Dnit está fazendo é que vai dizer se vai ser, de fato, uma outra rodovia das montanhas, como a gente tinha pensado, se vai ser a duplicação da atual rodovia, mas tudo está indicando que vai ser uma outra rodovia até Marechal Floriano, por aquele trecho que a gente tinha contado”, declarou.