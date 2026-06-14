Acidente aéreo com dois helicópteros deixa seis mortos no RJ

Uma colisão entre dois helicópteros causou a morte de seis pessoas neste domingo (14) no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes. As duas aeronaves caíram em um pátio de estacionamento de uma concessionária da BYD, de carros elétricos, segundo o Corpo de Bombeiros.





Em entrevista à GloboNews, o porta-voz da corporação, Fábio Contreiras, disse que uma aeronave não explodiu e está a cerca de cem metros da outra no pátio. A outra, ainda segundo ele, atingiu em torno de 20 veículos no local.





Todas as vítimas eram tripulantes das aeronaves. Cinco delas estavam no helicóptero que ficou destruído, e no outro havia apenas o piloto, que também morreu.