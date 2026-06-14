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Tragédia

Acidente aéreo com dois helicópteros deixa seis mortos no RJ

Os helicópteros caíram no pátio de estacionamento da concessionária da BYD, de carros elétricos

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 11:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2026 às 11:15

Uma colisão entre dois helicópteros causou a morte de seis pessoas neste domingo (14) no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes. As duas aeronaves caíram em um pátio de estacionamento de uma concessionária da BYD, de carros elétricos, segundo o Corpo de Bombeiros.


Em entrevista à GloboNews, o porta-voz da corporação, Fábio Contreiras, disse que uma aeronave não explodiu e está a cerca de cem metros da outra no pátio. A outra, ainda segundo ele, atingiu em torno de 20 veículos no local.


Todas as vítimas eram tripulantes das aeronaves. Cinco delas estavam no helicóptero que ficou destruído, e no outro havia apenas o piloto, que também morreu.

Contreiras acrescentou que algumas peças foram encontradas a centenas de metros do local, sugerindo que o incêndio resultante da queda teve uma energia muito alta.


A identidade das vítimas ainda não foi informada pelas autoridades, mas o delegado Alan Luxardo, da Polícia Civil, afirmou à GloboNews que, inicialmente, todos são homens.

"Houve uma colisão no ar e as aeronaves vieram ao chão", afirmou ele. "Estamos apurando a causa, a princípio parece que houve uma falha humana".


O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), disse em entrevista ao canal de TV que os pilotos envolvidos no acidente eram experientes e que conhecia um deles pessoalmente. Ainda segundo ele, as famílias das vítimas já foram avisadas.


A FAB (Força Aérea Brasileira) declarou que investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para a ação inicial de ocorrência. O órgão será o responsável por investigar as causas do acidente.

Os helicópteros envolvidos no acidente têm as matrículas PP-MAC e PR-DJJ, segundo a FAB. As duas têm situação normal de aeronavegabilidade e não estão autorizadas a operar com táxi aéreo. A aeronave de prefixo PP-MAC é um Bell 206B, de 1999. A outra, PR-DJJ, é um modelo AS 350 B2, de 2012.


Os bombeiros foram acionados às 8h59 e atuam no local com apoio de equipes especializadas do Grupo de Operações Aéreas e Especiais (GOEsp). Cerca de 45 militares e 15 viaturas foram empenhados na ocorrência.


Moradores relataram ter ouvido uma explosão e visto na sequência algo caindo do céu, seguido do surgimento de fumaça.

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