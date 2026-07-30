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Dança alemã

Grupo capixaba participa do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul

Destaque do Festival Internacional de Nova Petrópolis representa cultura que se mantem por gerações em Domingos Martins
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 08:00

Grupo representa tradições antigas alemãs para o Brasil no palco do festival internacional
Grupo representa tradições antigas alemãs para o Brasil no palco do festival internacional Flaviano Schneider

Da região serrana do Espírito Santo para um dos maiores festivais de folclore da América Latina. O grupo Hügelmänner Plattler, de Domingos Martins, foi escolhido para representar o Estado no Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis 2026, no Rio Grande do Sul.


O evento acontece entre os dias 16 de julho e 2 de agosto e marca a terceira participação do grupo no festival. Desta vez, porém, o retorno tem um significado especial: foi justamente após uma edição do evento que surgiu a ideia de criar o Hügelmänner Plattler.


Integrante do grupo, Yuri Velten Dias conta que o interesse pelo estilo nasceu da curiosidade e da paixão pela cultura alemã dos integrantes, que na época ainda faziam parte do Bergfreunde, o grupo folclórico germânico mais antigo do Espírito Santo. A primeira participação deles em Nova Petrópolis aconteceu em 2018.


No ano seguinte, durante o festival, os dançarinos conheceram de perto o Schuhplattler, tradicional dança alpina alemã marcada por batidas ritmadas nas coxas, nos joelhos e nas solas dos pés. Encantados pelo estilo, considerado por eles mais dinâmico e descontraído, decidiram criar um grupo exclusivamente dedicado a essa manifestação cultural. Assim nasceu o Hügelmänner Plattler, o primeiro de Domingos Martins voltado inteiramente ao Schuhplattler, que antes fazia parte apenas de apresentações do Bergfreunde.


Para Yuri, voltar ao festival representa a oportunidade de levar uma tradição preservada na cidade para um público de diferentes partes do Brasil e do mundo. "É um orgulho representar Domingos Martins e mostrar a riqueza da nossa cultura em um evento dessa dimensão", destaca.

Representar o Espírito Santo para gente é uma honra e uma alegria enorme. Saber que estamos levando o nosso Estado para outros lugares, sermos vistos, lembrados e reconhecidos, isso nos enche de orgulho

Yuri Velten Dias Coordenador do Hügelmänner Plattler

O nome carrega a identidade do grupo. Hügelmänner Plattler significa “homem das montanhas” em alemão, em referência direta à região serrana do município, conhecido pela colonização germânica, onde a cultura europeia se misturou ao campo e se mantém viva.


Sobre o grupo, Yuri conta que agora além de ser um prazer se dedicar ao Schuhplattler, a equipe e seus membros se tornaram sua família.  

O Schuhplattler para mim significa alegria, prazer e história. A gente vai lá ensaiar, se divertir. Hoje a gente não tem um grupo de dança, nós temos um grupo de amigos e uma família, que se reúne para manter a nossa tradição viva

Yuri Velten Dias Coordenador do Hügelmänner Plattler

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