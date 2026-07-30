Corpo de Bombeiros do ES divulga resultado de concurso e convoca para prova física

Os aprovados nessa etapa retornarão no dia 4 de agosto para a prova de natação, que será realizada na Curva da Jurema, em Vitória. A banca organizadora vai registrar todas as provas em vídeo.





Para o TAF, os candidatos deverão utilizar roupas e calçados apropriados para atividades físicas, sendo o aquecimento de responsabilidade de cada participante. Os convocados devem observar atentamente todas as orientações previstas no edital de convocação, especialmente quanto aos horários, documentação exigida e demais requisitos para participação, já que o não comparecimento ou o descumprimento das normas estabelecidas implicará a eliminação do concurso.



O objetivo do exame físico, que é uma etapa eliminatória, é verificar se os candidatos têm as condições físicas necessárias para exercer as atividades inerentes à carreira de Oficial Combatente do Corpo de Bombeiros Militar.