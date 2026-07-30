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6 vagas imediatas

Corpo de Bombeiros do ES divulga resultado de concurso e convoca para prova física

Para a segunda etapa do certame, os convocados deverão comparecer no dia 3 de agosto, às 6 horas, ao quartel da corporação

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 10:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jul 2026 às 10:12
Corpo de Bombeiros do ESpírito Santo
Corpo de Bombeiros do ESpírito Santo Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) divulgou o resultado final da prova objetiva e de redação do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (CFO). O certame oferece seis vagas imediatas e 400 para formação de cadastro de reserva. 


A corporação também convocou os classificados para a segunda etapa do processo seletivo, o Teste de Aptidão Física (TAF). 


As informações estão disponíveis no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelo concurso,  e no endereço eletrônico do Corpo de Bombeiros. 

Os convocados deverão comparecer no dia 3 de agosto de 2026, às 6 horas, ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, que fica na Rua Tenente Mário Francisco de Brito, nº 100, Enseada do Suá, em Vitória. 


É necessário levar o documento oficial de identificação original e o laudo médico emitido há, no máximo, 30 dias, atestando aptidão para a realização dos testes físicos.


Conforme a corporação, o TAF será realizado em dois dias. No primeiro (3 de agosto), os candidatos passarão pela conferência documental, seguida das provas de barra, abdominal, apoio de frente e corrida. 

Os aprovados nessa etapa retornarão no dia 4 de agosto para a prova de natação, que será realizada na Curva da Jurema, em Vitória. A banca organizadora vai registrar todas as provas em vídeo. 


Para o TAF, os candidatos deverão utilizar roupas e calçados apropriados para atividades físicas, sendo o aquecimento de responsabilidade de cada participante. Os convocados devem observar atentamente todas as orientações previstas no edital de convocação, especialmente quanto aos horários, documentação exigida e demais requisitos para participação, já que o não comparecimento ou o descumprimento das normas estabelecidas implicará a eliminação do concurso.


O objetivo do exame físico, que é uma etapa eliminatória, é verificar se os candidatos têm as condições físicas necessárias para exercer as atividades inerentes à carreira de Oficial Combatente do Corpo de Bombeiros Militar. 

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