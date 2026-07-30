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Investimento

BNDES libera R$ 970 milhões para renovação de caminhões e ônibus no ES

Do total investido no Estado, R$ 782,1 milhões foram destinados a empresas com frota própria, enquanto R$ 188,8 milhões beenficiaram transportadores autônomos

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 10:30

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

30 jul 2026 às 10:30
Ônibus do sistema Transcol
BNDES registra R$ 970 milhões para renovação de caminhões e ônibus no ES. Divulgação | Ceturb-ES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou R$ 970,9 milhões em financiamentos para a renovação da frota de caminhões e ônibus no Espírito Santo por meio da linha de crédito BNDES Mais Mobilidade. Os recursos foram destinados à compra de veículos pesados e implementos rodoviários, beneficiando transportadoras, empresas e motoristas autônomos em 50 municípios capixabas.


Do total investido no Estado, R$ 782,1 milhões foram destinados a empresas com frota própria, enquanto R$ 188,8 milhões financiaram transportadores autônomos. Ao todo, foram realizadas mais de 1.080 operações.


Em março deste ano, o banco já havia anunciado um aporte de R$ 150 milhões em ônibus do Sistema de Transporte Coletivo da Grande Vitória (Transcol), com 50 novos veículos elétricos para a frota.


Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a linha de crédito busca acelerar a modernização da frota. 

Essa linha permite a troca de veículos antigos por uma frota mais segura e menos poluente, reduzindo o custo logístico e impulsionando a indústria

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES

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Em todo o país, o programa aprovou R$ 20 bilhões em financiamentos, o equivalente a 95% da dotação orçamentária de R$ 21 bilhões prevista para a linha de crédito. Segundo o banco, mais de 19 mil operações foram contratadas em 1.966 municípios brasileiros, com tíquete médio de aproximadamente R$ 1 milhão.


A maior parte dos recursos nacionais, R$ 19,1 bilhões, foi destinada aos frotistas, em cerca de 17,2 mil operações. Desse montante, R$ 2 bilhões financiaram a aquisição de ônibus. Outros R$ 900 milhões foram liberados para transportadores autônomos, em aproximadamente 2,1 mil operações.


O prazo para protocolar pedidos de financiamento no sistema do banco termina em 28 de agosto de 2026.

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