BNDES libera R$ 970 milhões para renovação de caminhões e ônibus no ES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou R$ 970,9 milhões em financiamentos para a renovação da frota de caminhões e ônibus no Espírito Santo por meio da linha de crédito BNDES Mais Mobilidade. Os recursos foram destinados à compra de veículos pesados e implementos rodoviários, beneficiando transportadoras, empresas e motoristas autônomos em 50 municípios capixabas.





Do total investido no Estado, R$ 782,1 milhões foram destinados a empresas com frota própria, enquanto R$ 188,8 milhões financiaram transportadores autônomos. Ao todo, foram realizadas mais de 1.080 operações.





Em março deste ano, o banco já havia anunciado um aporte de R$ 150 milhões em ônibus do Sistema de Transporte Coletivo da Grande Vitória (Transcol), com 50 novos veículos elétricos para a frota.





Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a linha de crédito busca acelerar a modernização da frota.