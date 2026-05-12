BNDES mais que dobra volume de crédito para empresas do Espírito Santo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mais que dobrou as aprovações de crédito para o Espírito Santo no primeiro trimestre deste ano, alcançando R$ 1,72 bilhão. O valor aprovado para o Estado foi 135% superior ao do mesmo período de 2025 (R$ 733,9 milhões).





Os recursos aprovados beneficiaram todos os setores da economia, como agropecuária (R$ 829,6 milhões), infraestrutura (R$ 570 milhões), comércio e serviços (R$ 200,3 milhões) e indústria (R$ 124,6 milhões).





Micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 1,55 bilhão do total de crédito aprovado, valor 110,6% superior a 2025.





No primeiro trimestre de 2026, o volume de recursos desembolsados pelo banco para o Estado foi de R$ 1,07 bilhão, aumento de 143,2% na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados são do resultado do primeiro trimestre do BNDES, divulgados nesta terça-feira (12).





Desde 2023, o BNDES aprovou para o Espírito Santo um total de R$ 15,72 bilhões. O volume é 392,5% superior ao aprovado entre 2019 e 2022 (R$ 3,19 bilhões).





Também houve crescimento no volume de desembolso (159,7%) no período, que chegou a R$ 9,17 bilhões, desde 2023, ante R$ 3,53 bilhões, entre 2019 e 2022.





“Os números mostram que o BNDES retomou seu papel de parceiro estratégico do desenvolvimento. No Espírito Santo, está presente em um plano de investimentos para reduzir alagamentos na Grande Vitória, renovar a frota, evitar inundações e recuperar áreas degradadas no litoral e para melhorias em rodovias estaduais, como a ES-488, entre Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim. São ações com impacto direto na qualidade de vida da população”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.