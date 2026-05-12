Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Financiamento

BNDES mais que dobra volume de crédito para empresas do Espírito Santo

No primeiro trimestre de 2026, banco destinou R$ 1,72 bilhão em aprovações de crédito no Estado, aumento de 135% em relação ao mesmo período de 2025

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 15:23

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 mai 2026 às 15:23
Agricultura, agronegócio, agropecuária, lavoura de café
Lavoura de café: agropecuária recebeu R$ 829 milhões em recursos do BNDES. Incaper/Divulgação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mais que dobrou as aprovações de crédito para o Espírito Santo no primeiro trimestre deste ano, alcançando R$ 1,72 bilhão. O valor aprovado para o Estado foi 135% superior ao do mesmo período de 2025 (R$ 733,9 milhões).


Os recursos aprovados beneficiaram todos os setores da economia, como agropecuária (R$ 829,6 milhões), infraestrutura (R$ 570 milhões), comércio e serviços (R$ 200,3 milhões) e indústria (R$ 124,6 milhões). 


Micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 1,55 bilhão do total de crédito aprovado, valor 110,6% superior a 2025. 


No primeiro trimestre de 2026, o volume de recursos desembolsados pelo banco para o Estado foi de R$ 1,07 bilhão, aumento de 143,2% na comparação com o mesmo período de 2025. Os dados são do resultado do primeiro trimestre do BNDES, divulgados nesta terça-feira (12). 


Desde 2023, o BNDES aprovou para o Espírito Santo um total de R$ 15,72 bilhões. O volume é 392,5% superior ao aprovado entre 2019 e 2022 (R$ 3,19 bilhões).  


Também houve crescimento no volume de desembolso (159,7%) no período, que chegou a R$ 9,17 bilhões, desde 2023, ante R$ 3,53 bilhões, entre 2019 e 2022. 


“Os números mostram que o BNDES retomou seu papel de parceiro estratégico do desenvolvimento. No Espírito Santo, está presente em um plano de investimentos para reduzir alagamentos na Grande Vitória, renovar a frota, evitar inundações e recuperar áreas degradadas no litoral e para melhorias em rodovias estaduais, como a ES-488, entre Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim. São ações com impacto direto na qualidade de vida da população”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES. 

Leia Mais Sobre o Caso 

Empresa de marca própria do ES fecha contrato milionário para produção de autopeças

BNDES mais que dobra volume de crédito para empresas do Espírito Santo

Inflação desacelera na Grande Vitória, mas alimentos e bebidas seguem em alta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bndes Crédito espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lote de cofres que será leiloado no dia 2 de junho
Leilão do Tribunal de Justiça do ES tem de pneus a cofres
Débora Veronez celebra aniversário com show de Ritchie em Vitória
Vista aérea de Enseada do Suá, bairro onde fica localizado o Cais das Artes.
Pressão sobre os custos da construção sobe e metro quadrado tem tudo para ficar ainda mais caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados