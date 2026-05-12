Inflação desacelera na Grande Vitória, mas alimentos e bebidas seguem em alta

No acumulado do ano, o índice está na casa de 2,48%. Nos últimos 12 meses, já registra alta de 4,71%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Segundo dados do IBGE, a alimentação no domicílio registrou variação de 1,56%. As maiores altas foram observadas no tomate (15,36%), na cenoura (14,99%) e no leite longa vida (14,87%). A alimentação fora do domicílio registrou alta de 0,33%. Por outro, lado tiveram queda inhame (-15%) e mamão (-6,61%).





O grupo Transportes desacelerou na passagem de março (1,43%) para abril (0,19%) em razão, especialmente, da queda de 17,13% no subitem passagem aérea. A gasolina, que havia pressionado o índice em março, caiu 0,60% em abril na Grande Vitória.





“Alguns alimentos, de forma geral, apresentam uma restrição de oferta, o que provoca um aumento no nível de preços. No caso do leite, com a chegada do clima mais seco, sazonal no período, há redução de pasto, necessitando da inclusão de ração para os animais, o que eleva os custos. Não podemos deixar de mencionar a elevação no preço dos combustíveis, que afeta o preço final dos alimentos por conta do custo do frete”, explicou o gerente do IPCA, José Fernando Gonçalves.