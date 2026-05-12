Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

IPCA

Inflação desacelera na Grande Vitória, mas alimentos e bebidas seguem em alta

Inflação medida pelo IBGE chegou a 0,56% na Grande Vitória em abril; índice do ES é menor que o do país, que ficou em 0,67%

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 14:23

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 mai 2026 às 14:23
Carrinho de compras em supermercado Alexas_Fotos | Pixabay

A inflação na Grande Vitória desacelerou em abril, com alta de 0,56%, puxada principalmente pelo grupo Alimentação e Bebidas, que teve a maior variação positiva no mês passado. Em março, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrado na Grande Vitória foi de 0,72%, queda de 0,16 ponto percentual (p.p.).


No Brasil, o IPCA chegou a 0,67%, 0,21 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de 0,88% registrada em março. 


Em abril, o grupo Alimentação e Bebidas foi o que teve maior alta no Estado: 1,24%, seguido de Artigos de Residência, com 1,13% de aumento. 

No acumulado do ano, o índice está na casa de 2,48%. Nos últimos 12 meses, já registra alta de 4,71%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).


Segundo dados do IBGE, a alimentação no domicílio registrou variação de 1,56%. As maiores altas foram observadas no tomate (15,36%), na cenoura (14,99%) e no leite longa vida (14,87%). A alimentação fora do domicílio registrou alta de 0,33%. Por outro, lado tiveram queda inhame (-15%) e mamão (-6,61%). 


O grupo Transportes desacelerou na passagem de março (1,43%) para abril (0,19%) em razão, especialmente, da queda de 17,13% no subitem passagem aérea. A gasolina, que havia pressionado o índice em março, caiu 0,60% em abril na Grande Vitória.  


“Alguns alimentos, de forma geral, apresentam uma restrição de oferta, o que provoca um aumento no nível de preços. No caso do leite, com a chegada do clima mais seco, sazonal no período, há redução de pasto, necessitando da inclusão de ração para os animais, o que eleva os custos. Não podemos deixar de mencionar a elevação no preço dos combustíveis, que afeta o preço final dos alimentos por conta do custo do frete”, explicou o gerente do IPCA, José Fernando Gonçalves.

Leia Mais Sobre o Caso 

Inflação desacelera na Grande Vitória, mas alimentos e bebidas seguem em alta

Rodada de crédito na Findes amplia acesso de empresas a recursos do Bandes

Renda média no Brasil cresce mais que a da população do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

IPCA Inflação espírito santo Grande Vitória Ibge
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Voos privados concentram metade dos acidentes no país
Imagem de destaque
Pastora que denunciou violência sexual e uniu até Janja e Michelle: 'Não penso o tempo todo se é de direita ou esquerda'
Imagem de destaque
ISTs na gestação: veja a importância do rastreio para a saúde da mãe e do bebê

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados