Tribunal de Contas aponta irregularidades no estacionamento rotativo de Vitória

Em nota, a Prefeitura de Vitória diz que o contrato de concessão do estacionamento rotativo foi assinado em 2014, com vigência de 10 anos e vem sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas desde 2015.





A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) afirma que os procedimentos de fiscalização e acompanhamento do contrato foram herdados da gestão responsável pela contratação, anterior à atual administração.





"Após ser notificada pelo TCES, adotou imediatamente as providências necessárias, com acompanhamento técnico dos órgãos de controle interno. Em 2021, a concessionária passou a ser notificada para compartilhar os dados de arrecadação, procedimento que não era realizado anteriormente. A partir disso, foi possível identificar valores a serem restituídos aos cofres públicos. Além disso, a concessionária foi autuada por atraso nos repasses de outorga nos anos de 2023 e 2024", pontua a secretaria.





No mês passado, ainda segundo a nota, a Setran enviou um ofício ao tribunal para informar que há um processo em estudo sobre a modalidade de contratação.





"Em relação à não concessão de reajuste tarifário, a Setran informa que o tema será objeto de embargo de declaração, uma vez que os reajustes constituem obrigações previstas contratualmente. Quanto ao índice indicado, a medida será cumprida caso haja formalização do pedido. Sobre a compensação de valores, a concessionária foi notificada em fevereiro de 2026. Já em relação a eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro, não foram identificados pedidos até o momento", descreve.





A Setran ressalta, ainda, que, embora o contrato estivesse sendo fiscalizado desde 2015 pelo TCES, anteriormente não houve apontamento sobre valores a serem devolvidos. A secretaria assegura que foi a atual gestão que, por meio de procedimento interno, identificou o montante expressivo a ser restituído aos cofres públicos. A discussão sobre a metodologia de apuração ocorreu apenas após a realização dos cálculos.





"Os apontamentos relativos a suposto atraso na análise de pedidos de reajuste e de reequilíbrio econômico-financeiro têm origem em relatórios elaborados em 2020, portanto anteriores à atual gestão. A Setran destaca que existe uma rotina administrativa a ser seguida e que nenhuma manifestação é emitida sem respaldo técnico."





Ao assumir a gestão, em 2021, a Setran afirma ter herdado um sistema de câmeras considerado ineficiente, além da não execução da ampliação do videomonitoramento prevista anteriormente. Desde então, foram instaladas 105 novas câmeras com tecnologia digital, integradas ao sistema da Secretaria de Segurança Urbana, somando-se às 120 já existentes.





"A secretaria informa ainda que a expansão da área do estacionamento rotativo ocorreu nos anos de 2016, 2017 e 2018. Já a exigência do TCES para ampliação do videomonitoramento foi formalizada apenas em 2020, tendo sido executada pela atual gestão", conclui a Setran, em nota.