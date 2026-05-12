Coleta de lixo é retomada após greve e transtornos em Vila Velha

Os caminhões de coleta de lixo, que estavam sem circular desde segunda-feira (11) devido à greve da categoria em Vila Velha, voltaram às ruas na manhã desta terça-feira (12). A informação foi confirmada pela prefeitura por volta das 10h30.





A paralisação provocou acúmulo de lixo em diversos bairros do município (veja acima). A reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) é a reintegração de funcionários desligados da empresa responsável pelo serviço. Segundo o sindicato, houve demissão em massa.





Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que "a coleta de lixo no município foi retomada na manhã desta terça-feira e já segue o cronograma diário". Ainda segundo a administração municipal, a normalização ocorreu após a atuação de um oficial de Justiça, que esteve na empresa Localix Serviços Ambientais S.A. e notificou o sindicato para cumprimento da decisão judicial que determinava a liberação das equipes.





Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito Arnaldinho Borgo negou que tenha ocorrido demissão em massa.





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