Operação Alçapão mira estrutura de armamentos de facção no Espírito Santo

O Espírito Santo está entre os Estados alvos de uma operação nacional coordenada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), deflagrada nesta terça-feira (12) para combater o tráfico de drogas e armas, a atuação de facções criminosas, lavagem de dinheiro e outros crimes.





Segundo a Polícia Federal (PF), a ação tem como objetivo cumprir 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão em diversos estados do país, entre eles Espírito Santo, Ceará, Amapá, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Rio de Janeiro.





No Espírito Santo, a Operação Alçapão tem como foco o combate à estrutura logística de armamentos de uma facção criminosa atuante no Estado. Em Cariacica, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis supostamente utilizados para armazenamento de armas, de munições e de explosivos.