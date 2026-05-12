Mãe de MC Kevin pede reabertura do inquérito cinco anos após morte do filho

Kevin Nascimento, MC Kevin Reprodução/Instagram @mckevin

Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, usou as redes sociais para dizer que quer a reabertura do caso da morte do funkeiro, em maio de 2021. Segundo ela, ainda há muitas dúvidas sobre o processo mesmo após a perícia concluir que não houve crime no episódio.

No dia 16 de maio daquele ano, Kevin morreu ao cair do quinto andar de uma sacada de hotel. Na ocasião, era casado com a advogada e hoje influenciadora Deolane Bezerra, que não estava com ele no quarto.

Em seu perfil e ao lado de outros dois cantores, Valquíria falou sobre isso. "Eu sou a pessoa mais interessada em saber o que aconteceu no dia da morte do meu filho. Estou disposta a fazer tudo o que for possível e o impossível. Na época, eu não tinha condições de fazer nada. Hoje as coisas mudaram", disse.

O laudo pericial sobre a morte de Kevin, um ano depois do fato, apontou para um acidente. Em 2022, a Justiça do Rio de Janeiro arquivou a investigação.

Agora, a família se diz disposta a contratar um detetive e uma perícia independente para contestar a versão e reabrir o caso com o Ministério Público.