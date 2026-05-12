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Filme infantil

“Só foi vitória", afirma Marcos Veras sobre o filme ‘O Gênio do Crime’

A adaptação do livro de João Carlos Marinho estreia no dia 14 de maio e retrata um mistério por trás das figurinhas do álbum da Copa do Mundo
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 09:38

Marcos Veras interpreta 'Mister Mistério' no filme 'O Gênio do Crime'.
Marcos Veras interpreta 'Mister Mistério' no filme 'O Gênio do Crime'. Divulgação Globo

O primeiro evento da Copa do Mundo de futebol é a busca de completar o famoso álbum de figurinhas do torneio. Mas imagine se um grande esquema criminoso começasse a produzir a figurinha mais rara do álbum e a vendesse ilegalmente. Essa é a premissa de ‘O Gênio do Crime’, novo filme infantil coproduzido pela Globo Filmes e que conta com Marcos Veras e Ailton Graça no elenco.


Veras interpreta Mister Mistério, um detetive particular que tenta resolver o caso em disputa com um grupo de jovens investigadores.

Quando fomos para a ‘ação’, só foi vitória. Eles são muito espertos, comprometidos e talentosos. A química rolou de forma muito natural e eu fiquei muito feliz com o resultado

Marcos Veras, ator

A reportagem de HZ entrevistou o elenco do novo filme infantil, com a presença dos atores Marcos Veras e Douglas Silva, além do diretor Lipe Binder e dos protagonistas mirins. Confira a entrevista completa com o elenco do filme:

O filme adapta o livro de 1969, escrito por João Carlos Marinho, que acompanha a Turma do Gordo, formada por João (Francisco Galvão), Edmundo (Samuel Estevam), Berenice (Bella Alelaf) e Pituca (Breno Kaneto), investigando um sistema de falsificação da figurinha mais rara do albúm da Copa do Mundo, a carta dourada do atacante Vinicius Júnior.

Lipe Binder é o responsável pela direção de “O Gênio do Crime”, que é produzido pela Boutique Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, e distribuído pela Paris Filmes. O filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 14 de maio.

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