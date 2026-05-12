“Só foi vitória", afirma Marcos Veras sobre o filme ‘O Gênio do Crime’

O primeiro evento da Copa do Mundo de futebol é a busca de completar o famoso álbum de figurinhas do torneio. Mas imagine se um grande esquema criminoso começasse a produzir a figurinha mais rara do álbum e a vendesse ilegalmente. Essa é a premissa de ‘O Gênio do Crime’, novo filme infantil coproduzido pela Globo Filmes e que conta com Marcos Veras e Ailton Graça no elenco.





Veras interpreta Mister Mistério, um detetive particular que tenta resolver o caso em disputa com um grupo de jovens investigadores.